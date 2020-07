PlayStation 5 Activities Özelliği Hakkında Yeni Detaylar

Yeni nesil PlayStation hakkında zaman geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gamereactor tarafından yayınlanan ama çok geçmeden kaldırılan bir haberin içeriğinde PlayStation 5 Activities özelliği detaylandırıldı. Bu özellik sayesinde, oyunun belirli bir bölümüne atlayış gerçekleştirebileceksiniz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene Wired ile yapılan bir röportaj sırasında konuşan Mark Cerny, çok-oyunculu oyunların sunucuları gerçek zamanlı olarak katılabileceğimiz etkinlikleri göstereceğini, tek-oyunculu oyunlar ise hangi görevleri yapabileceğinizi ve yapmanız durumunda da hangi ödülleri kazanacağınızı gösterecekmiş ve bunların hepsi de kullanıcı arayüzünden görüntülenebileceğine değinmişti.

Her ne kadar pratikte nasıl işleyeceğine dair herhangi bir detay verilmemiş olsa da Gamereactor tarafından yayınlanıp da sonradan kaldırılan bir makale, bizim için buna ışık tuttu.

