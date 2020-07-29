PlayStation 5 Activities Özelliği Hakkında Yeni Detaylar

Yeni nesil PlayStation hakkında zaman geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gamereactor tarafından yayınlanan ama çok geçmeden kaldırılan bir haberin içeriğinde PlayStation 5 Activities özelliği detaylandırıldı. Bu özellik sayesinde, oyunun belirli bir bölümüne atlayış gerçekleştirebileceksiniz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene Wired ile yapılan bir röportaj sırasında konuşan Mark Cerny, çok-oyunculu oyunların sunucuları gerçek zamanlı olarak katılabileceğimiz etkinlikleri göstereceğini, tek-oyunculu oyunlar ise hangi görevleri yapabileceğinizi ve yapmanız durumunda da hangi ödülleri kazanacağınızı gösterecekmiş ve bunların hepsi de kullanıcı arayüzünden görüntülenebileceğine değinmişti.

PlayStation 5 Activities Özelliği Nasıl İşleyecek?

Her ne kadar pratikte nasıl işleyeceğine dair herhangi bir detay verilmemiş olsa da Gamereactor tarafından yayınlanıp da sonradan kaldırılan bir makale, bizim için buna ışık tuttu.

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnL



Archive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQ — Gematsu (@gematsucom) July 28, 2020

Makalede yer alan bilgiye bakılırsa, Sony Interactive Entertainment, oyunculara daha modern bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Activities özelliği sayesinde, mesela PlayStation 5 konsolunun ana ekranından WRC 9 oyunundaki belirli bir yarışa doğrudan geçiş yapabileceksiniz. Yani oyunu açmaya ve menülerin arasında dolaşmanıza gerek olmayacak. Daha başka bir örnek olarak Call of Duty: Warzone oyununda doğrudan Battle Royale Trios lobisine gidebilecek veya Marvel's Spider-Man: Miles Morales oyununda da New York şehrinin belirli bir bölgesine geçiş yapabileceksiniz.

Sony Interactive Entertainment henüz bu özellik ile ilgili olarak bir yorumda bulunmuş değil. Ancak Ağustos ayı içerisinde düzenleneceği ve PlayStation 5 hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımızın söylendiği sıradaki State of Play yayınında, Activities özelliği hakkında merak edilen detayları alacağımızı tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.