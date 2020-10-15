PlayStation 5 Arayüzü Tanıtım Videosu Yayımlandı

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünün tanıtıldığı bir video yayımlandı. Sony tarafından paylaşılan yeni nesil oyun konsolunun arayüz tanıtım videosunda yer alan görüntülere göre oyun konsolu tasarmı açısından eski serinin diğer oyun konsollarına kıyasla büyük bir değişikliğe gidiyor. İşte PlayStation 5 arayüzü ile ilgili tüm ayrıntılar!

PlayStation 5 Arayüzü Nasıl Görünüyor?

Çıkışna sayılı günler kalan yeni nesil oyun konsolu ile ilgili önemli bir video yayımlandı. Oyun sektörünün köklü isimlerinden Sony, PlayStation 5'in çıkışına az bir süre kalmışken oyunculara 11 dakikalık harika bir tanıtım videosu sundu. PlayStation Blog'da yayımlanan Sony Interactive Entertainment Planlama ve Yönetim Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino tarafından yeni nesil oyun konsolunun arayüzü ile ilgili önemli bir yazı paylaşıldı.

Hideaki Nishino, PlayStation 5 arayüzü ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni kullanıcı arayüzünün sizi harika video oyunlarına ve oyun tutkunu topluluklara hızlı bir şekilde bağlamak için tamamen yeni nesil bir deneyim sağlamaya odaklanıldığını ifade etti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Oyunlarda harcadığınız sürenin daha değerli ve anlamlı olması gerektiğine inanıyoruz. Sunduğumuz tüm yeni özellikler bu konseptten ve vizyondan ilham alıyor. Yeni kullanıcı arayüzü, oyuncuların deneyimlerini daha eğlenceli, ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir hale getirmesi için birkaç önemli özellik sunuyor. Öne çıkan özelliklerden ilki, DualSense'te yer alan PlayStation butonuna bir kez tıklayarak her şeye anında erişebilmenize olanak sağlayan Kontrol Merkezi'ni açabilmektir."

Hideaki Nishino, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, PlayStation 5 ile beraber "Etkinlikler" adlı bir yeni özelliğin geleceğini duyurdu. Etkinlikler, yeni oyun fırsatlarını keşfetmenize, tamamlamak istediğiniz seviyeleri doğrudan atlamanıza ve çok daha fazlasına olanak tanıyan Kontrol Merkezi'ndeki görüntüleniyor.

PlayStation 5 arayüzü içerisinde gezinmek, oyunlar arasında geçiş yapmak artık eski oyun konsollarına göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek çünkü PlayStation blog yazısında belirtilenlere göre yeni nesil oyun konsolunda her şey hız ve kullanıcı deneyimi ile alakalı.

Hideaki Nishino, PS5 arayüzü ile ilgili açıklamasını şu şekilde noktaladı: "Tanıtım videomuz ile PS5 kullanıcı deneyimini erkenden göstermek istedik.

PlayStation 5 piyasaya sürüldükten sonra kullanıcı arayüzünde birtakım değişikliklerin olabileceğini unutmayın. Kullanıcı arayüzünde zaman içerisinde küçük değişiklikler olabilir ancak tanıtım videosu, yeni nesil oyun konsolu kasım ayında piyasaya sürüldüğünde sizi tam olarak nelerin beklediği konusunda fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilir."