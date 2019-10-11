PlayStation 5 Bir Perakendeci Tarafından Ön Siparişe Sunuldu!

Sony geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte PlayStation 5 modelini doğrulamış ve geliştirilmekte olduğunu açıklamıştı. Henüz birkaç gün geçmişken Hollandalı perakendeci PS5'i ön siparişe sundu.

PlayStation 5 için Ön Sipariş Alıyor!

PlayStation 5 almak ister misiniz? Yalnız değilsiniz. Sony yeni konsol için 2020 sonunu işaret etmiş olsa da lansman günü ya da fiyat etiketi ile ilgili bir açıklama yapmamıştı. Tüm bunlar Hollandalı bir perakendecinin PlayStation 5 modelini ön siparişe sunmasını engelleyemedi.

Hollanda'nın en önemli perakendecilerinden 76 Game Mania, birkaç saattir yeni konsol için ön sipariş alıyor. Hollandalı vatandaşlardan yeni konsola en hızlı şekilde sahip olmaları için 50 euro civarında bir ücret isteyen perakendeci, bu noktada dikkatleri çekmeyi başarmış gibi gözüküyor.

Verilen ücretin satışlarda önceliklendirme amaçlı kullanılacağını belirten perakendeci, vazgeçenlerin parasını geri alabileceğini söylüyor. Bununla birlikte bunun bir prim olmadığını belirten 76 Game Mania, verilen ücretin nihai ücretten düşürüleceğini de ekliyor.

PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Az önce de belirttiğimiz gibi, Sony yeni konsolun fiyatı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak yapılan tahminler 500 dolar civarında bir ortalamaya sahip. Yeni konsolla ilgili yapılan açıklamaya ve kısaca bahsedilen bazı yeniliklere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir ve haberimize göz atabilirsiniz.