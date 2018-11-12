PlayStation 5 Çıkış Tarihi İçin Yeni İddialar Ortaya Çıktı

Yeni nesil oyun konsollarının piyasaya çıkmak üzere olduğuna dair söylentiler uzun süredir gündemden düşmüyordu. Bugün yapılan haberlerdeyse PlayStation 5 ve Xbox Two isimlerine sahip olacakları söylenen konsolların çıkış tarihine dair yeni bilgiler paylaşıldı. İşte PlayStation 5 çıkış tarihi…

PS5 çıkış tarihi konusunda resmi açıklamanın 2019’da yapılacağına dair elimizde güçlü kanıtlar bulunuyordu. İngiltere’nin önemli yayın kuruluşlarından Express, bugün yayınladığı haberle yeni nesil oyun konsolunun 2019’un ilk aylarında tanıtılacağını iddia etti. Daha önce PS5’in E3 2019 sırasında gösterileceği dillendiriliyordu.

PlayStation 5 ve Xbox Two hakkında iddialarını duyuru tarihiyle sınırlandırmayan Express, iki konsolun da 2019’un ilk aylarında tanıtılmalarının ardından 2020 ya da 2019’un tatil döneminde piyasaya sürülebileceğini belirtti. Bununla da kalmayan Express, Red Dead Redemption 2 gibi büyük oyunların yeni nesil konsollara hazırlanmaya başladığını vurguladı. Ünlü gazete, ismi belirsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Red Dead Redemption 2’nin PS5 güncellemesi üzerinde çalışmaların bir süre önce başladığını söyledi.

PS5 ne zaman çıkacak?

Red Dead Redemption 2 PS5 güncellemesi için 2020 yılına hazır olduğunu öğrendiklerini dile getiren Express, PS5 ile benzer zamanlarda şimdilik Xbox Two olarak adlandırılan konsol için de güncelleme yayınlanacağını belirtti.

İddiaların henüz Rockstar Games, Take-Two ya da Sony tarafından doğrulanmadığının altını çizen gazete, kısa bir süre heyecan verici açıklamaların yapılabileceğini ve bütün oyuncuların büyük şirketleri dört gözle takip etmeleri gerektiğini ifade etti.