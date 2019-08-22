PlayStation 5'in Geliştirme Kitinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde, LetsGoDigital sayfasında Sony Interactive Entertainment'a ait olan tanımsız bir cihazın tasarım görsellerine yer verildi ve sonrasında da tasarım patenti paylaşıldı. Hemen aşağıdan bakabileceğiniz görsellerde de gözümüze çarptığı üzere cihazın tasarımı şirket için çalışan mühendislerden Yusuhiro Ootori tarafından yapılıyor.

Bu görsellerin paylaşılmasından sonra, haliyle internet aleminde bu cihazın PlayStation 5 için üretilmiş olan geliştirme kiti olduğuna dair söylentiler ve iddialar da aldı başını gitti.

Söylentiler ve iddialarin tamamı Codemasters Kıdemli Sanatçısı Matthew Stott tarafından onaylandı. Twitter hesabı üzerinden bir gönderi yayınlayan Stott, tasarımları yayınlanan cihazın PlayStation 5 konsolunun geliştirme kiti olduğunu söyledikten sonra, halihazırda ofislerinde bir tane olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu cihazın tabii ki PlayStation 5 konsolunun nihai tasarımı olmadığını söylemek gerek. Geliştirme kitlerinin tasarımları ile son kullanıcıya ulaşacak olan konsol tasarımı arasında dağlar kadar fark oluyor. Mesela aşağıda göreceğiniz cihaz, PlayStation 4 konsolunun geliştirme kiti oluyor. Arada ne kadar büyük fark var, değil mi?

PlayStation 5 ile ilgili halen merak edilen birçok şey var ki bu haberimizden sonra konsolun son kullanıcıya sunulacak olan tasarımının nasıl olacağı artık biraz daha fazla merak edilecektir. Önceden ortaya atılan iddialar konsolun tasarımının PlayStation Experience 2019 etkinliğinde gösterileceğine işaret ediyordu. Bu ihtimal gerçek olmasa bile E3 2020 her şeyin ortaya çıkacağı fuar olacak. Gelişmeler için takipte olacağız.