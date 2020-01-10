PlayStation 5 Logosu Instragram'da Beğeni Rekoru Kırıyor

Bu yılın CES etkinliğinde boy gösteren şirketlerin arasında Sony de yer alıyordu. Yepyeni duyurular ile karşımıza çıkan Japon teknoloji devi, konferansına PlayStation 5 konsolunu dahil etmekten geri durmadı. Ne var ki; beklentilerin aksine sadece resmi logo gösterildi ve bunun da daha önceden ortaya atılan ve resmi olmayan çalışmalardan pek de bir farkı bulunmuyor. Ancak bu görselin esas etkisi sosyal medyada hissedildi.

PlayStation 5 logosunun resmi PlayStation Instagram hesabı üzerinden "2020'ye hoş geldiniz." yorumuyla paylaşılmasının üzerinden geçen kırk sekiz saat içerisinde beş milyondan fazla beğeni topladı. Tam rakamı vermek gerekirse, biz bu haberi yazarken 5.178.622 idi. Beğenilere ek olarak, yapılan yorumların sayısı ise şu anda 142.839 gibi muazzam bir rakama ulaştı.

En yakın rakibi olan Xbox Series X için The Game Awards 2019 sırasında yapılan tasarım görseli paylaşımı ise şu anda 991.549 beğeni ve 45.639 yorum almış olarak görünüyor.

Bu resim paylaşılana kadar beğeni rekoru Fortnite ile Avengers Endgame arasında yapılan işbirliğine ait paylaşımdı. 2.7 milyon ile uzun süre zirvede yer almış olan bu paylaşım, artık ikinci sıraya gerilemiş oldu.

Son olarak, PlayStation 5 ile ilgili tüm detaylar henüz açıklanmış değil. Bu zamana kadar elde edilen ile bilgilerinizi tazelemek için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.