'PlayStation 5' Ön Siparişle Satışa Çıktı! Fiyatı Belli Oldu!

Sony’nin sevilen oyun konsolu PlayStation’ın yeni versiyonu PlayStation 5 (PS5), konsol meraklıları tarafından bir süredir heyecanla bekleniyor. Aslında PlayStation 5 henüz resmi olarak tanıtılmadı ve satışa çıkarılmadı. Fakat bir teknoloji mağazasının İsveç sayfasında yeni konsolun ön siparişle satışa sunulduğu görüldü.

Ön Siparişe Açıldı

Söz konusu teknoloji mağazasının internet sitesinde, PlayStation 5’in 9.999 İsveç Kronu’ndan satışa çıkarıldığı fark edildi. Bu fiyat yaklaşık 1060 dolar yani 5.950 TL civarına denk geliyor. Bu olaydan sonra birçok kişi, PlayStation 5’in beklenenden daha pahalı olabileceği görüşünde birleşti. Hatta yüksek fiyatı nedeniyle yeni konsolun istenilen başarıyı elde edemeyeceğine dair söylentiler de ortaya atıldı.

Önceki konsolların neredeyse iki katı fiyat etiketine sahip olan PlayStation 5’in, potansiyel alıcıları ve hatta PlayStation hayranlarını bile caydırabileceği söyleniyor. Bu nedenle Sony’nin ciddi miktarda müşteri kaybedebileceği belirtiliyor.

Fiyatı Değişebilir

Ancak PlayStation 5’i satışa çıkaran sitede, konsolun satışı yaklaştıkça fiyatının değişebileceğini belirten bir ifade de yer alıyor. Bu da fiyatın düşebileceği anlamına geliyor. Fiyat tahmini yapanlar ise PlayStation 5’in 399 dolar ila 499 dolar (yaklaşık 2.220 TL ila 2.780 TL arası) arasında bir fiyattan satışa sunulacağını tahmin ediyor.

Bünyesinde AMD’nin Zen 2 işlemcisini ve grafik birimini barındıracak olan PlayStation 5, aynı zamanda süper hızlı bir SSD’ye de sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar çok daha iyi bir oyun deneyimi yaşayacak. Ayrıca son dönemlerde ortaya çıkan bazı patentlerle sanal gerçeklik (VR) konusunda da çalışmalar yaptığı ortaya çıkan Sony, yeni konsolu 'rüya konsol' olarak nitelendirmişti.