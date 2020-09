PlayStation 5, PS1, PS2 ve PS3'ü Desteklemeyecek: Açıklama Geldi

Famitsu.com, Sony Interactive Entertainment (SIE) Başkanı ve CEO'su Jim Ryan ile röportaj yaptı. Yapılan röportajda merak edilen sorulara yanıt verildi.

PS4 oyunlarını PS5'te de oynayabilirsiniz diye Ryan "Ş u anda piyasada bulunan tüm oyunları test edip kontrol ettim ve% 99 uyumlu olduklarını görmekten çok mutluyum" dedi.

PlayStation 5, PS1, PS2 ve PS3'ü Desteklemeyecek

Jim Ryan'a "PlayStation 5, PS1, PS2 ve PS3 oyunlarıyla uyumlu mu?" sorusu yöneltildi. Ryan sorulan soruya şu yanıtı verdi:

" PS5 özel mühendisliğine odaklanan cihazlar üretiyoruz. Bunların arasında PS4'ün zaten 100 milyon oyuncusu var, bu yüzden PS4 oyunlarını PS5'te de oynamak istediğimi düşündüm, bu yüzden PS4 uyumluluğunu tanıttım. Bunu başarırken, yüksek hızlı SSD'leri ve yeni denetleyici "DualSense" i paralel olarak birleştirmeye odaklandık. Yani maalesef uyumluluğuna ulaşamadık. "

Sony geçtiğimiz saatlerde PS Plus Collection'u tanıttı. PS Plus üyeliğine sahipseniz ve PS5'e geçiş yapmayı düşünüyorsanız PS5'de PlayStation Plus Collection kütüphanesi sayesinde pek çok oyuna herhangi bir ek ücret vermeden erişim sağlayabileceksiniz. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Sizler Jim Ryan tarafından verilen yanıt hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!