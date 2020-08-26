PlayStation 5'i 'Ucuza' Almak İsteyenler Aylarca Beklemeli

Sony önümüzdeki aylarda yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorken, yeni modelin fiyatlandırma bilgisi ile ilgili belirsizlikler sürmeye devam ediyor. Her ne olursa olsun, yeni konsolun pek de uygun bir fiyata sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Peki PlayStation 5'i nispeten uygun bir fiyatla satın almak için ne kadar beklemeniz gerekiyor?

Ucuz PlayStation 5 için Dokuz Ay Beklemelisiniz!

Olası yüksek fiyatla göz önüne alındığında bir oyun konsoluna binlerce lira ödemeden önce bazı alternatif çözümlere göz atabilirsiniz. Örneğin ikinci el almak gibi.

2012 ve 2014 yılları arasındaki PlayStation ve Xbox fiyatlarını analiz eden eBay, oyun konsolunu ucuza almak isteyen kişilerin ne kadar beklemesi gerektiğine ışık tuttu. eBay'in verilerine göre PlayStation 5'i ikinci el satın almak isteyen kişiler için en uygun dönem, satışa sunulmasından sonraki dokuzuncu ay olarak belirlendi.

Bu da Kasım 2020 döneminde satışa sunulması beklenen konsolun en uygun fiyatlandırma aralığının Ağustos 2021 olacağını işaret ediyor. Tabii eğer bu kadar uzun süre bekleyebilirseniz. Buna karşın eBay'in tahminlerine göre Ağustos 2020'de PlayStation 5'in fiyatı yüzde 35 oranında düşmüş olacak ki, bu da beklemeye değer gibi gözüküyor.

Tabii bu tahminlerin ağırlıklı olarak yurt dışı verileri gözlemlenerek oluşturulduğunu hatırlatalım. Ülkemizdeki döviz kuru ve olası ek vergiler her geçen gün daha yüksek fiyatlara yol açabildiğinden, istikrarlı kararlar vermek daha mantıklı olabilir. Peki siz PlayStation 5'in ülkemizdeki olası fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil oyun konsolu ülkemizde hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.