PlayStation İnternet Mağazası Yenileniyor!

Sony Interactive Entertainment beklenen duyuruyu yaptı. PlayStation internet mağazası haftaya yenilenecek. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Planete Vita sitesi tarafından yayınlanan bir rapora göre Sony Interactive Entertainment, geliştiricilere birer bilgilendirme yazısı göndermiş ve PlayStation internet mağazasının yenileneceğini bildirmişti. Bu yenilenme sonrasında da kullanıcılar için kolaylık sağlayan özellikler mağazadan kaldırılacağı ortaya çıkmıştı. Mesela artık eski nesil konsolların oyunlarını satın almak mümkün olmayacak.

PlayStation İnternet Mağazası Önümüzdeki Hafta Yenilenecek

Bugün ise resmi duyuru Sony Interactive Entertainment tarafından gerçekleştirildi. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postalarında belirtilene göre, 21 - 26 Ekim 2020 tarihlerini kapsayacak olan yenilenme süreci, 28 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak mobil cihaz güncellemesi ile son bulacak.

Japon teknoloji devi tarafından e-postanın içeriğinde belirtilenlere bakılırsa, yukarıda belirtilen tarihlerde yaşanan yenilenme sonrasında, PlayStation Vita ve PlayStation 3 oyunlarını ve eklentilerini internet mağazası ve mobil cihaz uygulaması üzerinden değil de sadece konsollar üzerinden satın almak mümkün olacak. Bunların yanı sıra, PlayStation 4 kullanıcı hesabı profil resmi (avatar), durağan veya dinamik tema ve uygulama satın alımları yine sadece konsolunuz da gerçekleştirebileceksiniz.

Sony Interactive Entertainment ayrıca İstek Listesi özelliğinin de kaldırılacağını belirtmiş. Haliyle halihazırda istek listenizde bulunan ne varsa, yenilenme ile kaldırılmış olacak.

Her ne kadar PlayStation Portable, PlayStation Vita ve PlayStation 3 oyunlarını ve eklentilerini satın almak artık mümkün olmayacak olsa da, kütüphanenizde bulunan bütün içeriklere şu zamanda olduğu gibi konsolunuz üzerinden indirebilecek ve erişim sağlamaya devam edebileceksiniz.

Bu noktada ilginç olan bir detay var ki, kullanıcılara gönderilen e-posta yenilenmenin 21 Ekim 2020 tarihinde başlayacağı söylenmiş olsa da PlayStation Destek sayfası halen 19 Ekim 2020 tarihine işaret ediyor. Muhtemelen Sony Interactive Entertainment kısa bir süre sonra sayfayı güncelleyecek ve tarih doğrulamasını yapacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation mağazası için bu türden bir yenilik yerinde mi oldu, yoksa mevcut haliyle mi kalmalıydı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.