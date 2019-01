PlayStation Plus Şubat 2019 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

PlayStation Plus'ın Şubat 2019 içeriği açıklandı. Sony'nin Şubat ayında abonelerine ücretsiz olarak vereceği oyunların Şubat 2019 oyunları belli oldu. PlayStation Plus'ın Şubat 2019 içeriği inanılmaz gözüküyor. Listede For Honor ve Hitman: The Complete First Season bulunuyor. PS+ oyuncuları bu ay çok mutlu olacak.

Şubat 2019, PlayStation Plus aboneliğinin PS3 ve PS VITA'ya oyun vereceği son ay olacak. Bu ayın içeriğinde toplam 6 oyun bulunuyor. 6 oyunun dördü PS4 için, ikisi PS3 için ve üçü de PS VITA için sunulmuş. Yeni oyunlar 5 Şubat ile 8 Şubat arasında indirmeye açılacak.

PlayStation Plus'ın Şubat 2019 oyunları:

For Honor (PS4)

Gunhouse (PS4, PS VITA)

Hitman: The Complete First Season (PS4)

Rogue Aces (PS4, PS VITA)

Divekick (PS3, PS VITA)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)

PlayStation Plus üyeliği sayesinde PlayStation kullanıcıları oyunları online oynamanın dışında her ay yenilenen ücretsiz oyunlara erişim imkanı sağlıyor. PlayStation Plus hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve üyeliği satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.