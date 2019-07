PlayStation Store'da Yaz İndirimleri Başladı

PlayStation Store üzerinde yılın belirli zamanlarında çeşitli indirimlerin yapıldığına tanık oluyoruz. Mesela Yıl Başı İndirimleri ve Days of Play indirimleri gibi... Yaz indirimleri ise yılın büyük sabırsızlıkla beklenen bir diğer indirim dönemiydi. Bugün itibarıyla beklenen Yaz dönemi indirimleri PlayStation Store üzerinde başladı.

Eğer almak için indirime girmesini beklediğiniz oyun veya oyunlar varsa çevrimiçi mağazaya bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Marvel's Spider-Man, Days Gone, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2 (2019), Battlefield V, God of War, Devil May Cry 5, Far Cry: New Dawn, RAGE 2, Tom Clancy's Rainbox Six: Siege oyununun Deluxe sürümü, Gran Turismo Sport, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, Shadow of the Tomb Raider ve daha birçok PlayStation 4 ve PlayStation VR oyunu da oldukça güzel indirimlere gidilmiş.

PlayStation Plus aboneliğiniz de varsa mesela Gran Turismo Sport, Street Fighter V, Rocket League, Bloodborne: Game of the Year Edition, Shadow of the Colossus ve Uncharted serisi dahil birçok oyunda fazladan indirim hakkınız olacak.

Bunların yanı sıra Season Pass eklentilerine, özel sürüm oyunlara ve indirilebilir içeriklere Yaz indirimlerinden yararlanarak sahip olabilirsiniz. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!