Playstore'daki Büyük Yaz İndirimlerini Kaçırmayın!

Türk Telekom bünyesinde yer alan Playstore'da büyük yaz indirimlerini kaçırmayın! İndirimler içerisinde efsane oyunlar yer alıyor.

Playstore'da Yaz İndirimleri adı altında büyük bir indirim kampanyası bulunuyor. Bu kampanya içerisinde Assassin's Creed Origins, Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege, The Division, For Honor, Metal Gear Solid 5 gibi büyük oyunlar yer alıyor. Playstore'un indirim kütüphanesindeki oyunlara adeta bayılacaksınız. %50'nin üzerinde indirim şansını kaçırmamak için son 4 gününüz kaldı. İndirimler Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek.

Playstore'da aldığınız ürünü Türk Telekom faturanıza ilaveten aylık 12 taksitle ödeme şansınız bulunuyor. Ayrıca, eğer isterseniz aldığınız ürünü kredi kartı veya mobil ödemeyle ödeyebilirsiniz.

Playstore Yaz İndirimleri isimli paketin içerisinde yer alan bazı oyunlar:

Assassin's Creed: Unity - 29 TL

Ghost Recon Wildlands Gold Edition - 89 TL

Assassin's Creed Chronicles: Russia - 8.5 TL

The Surge - 39 TL

The Surge: Complete Edition - 68 TL

Star Wars: Jedi Knight Collection - 14 TL

Star Wars Collection - 135 TL

Assassin's Creed Chronicles: China - 8 TL

Assassin's Creed Chronicles: India - 8.5 TL

The Division - 28 TL

Metal Gear Rising: Revengeance - 19 TL

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes - 10 TL

For Honor Deluxe Edition - 48 TL

For Honor Gold Edition - 69 TL

Metal Gear Solid: The Definitive Edition Experience - 34 TL

Ghost Recon: Wildlands Season Pass - 39 TL

Ghost Recon Wildlands - 59 TL

The Division Gold Edition - 42 TL

The Division Season Pass - 29 TL

For Honor - 42 TL

Rainbow Six Siege Complete Edition - 189 TL

Rainbow Six Siege Advanced Edition - 84 TL

Assassin's Creed Origins - 99 TL

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition - 114 TL

Assassin's Creed Origins Gold Edition - 139 TL

Assassin's Creed Origins Season Pass - 69 TL

For Honor - Season Pass - 59 TL

For Honor - Starter Edition - 28 TL

Far Cry 5 - 148 TL

Far Cry 5 Deluxe Edition - 168 TL

Far Cry 5 Gold Edition - 216 TL

Quantum Break - 53 TL

Playstore'da yer alan indirimlerin hepsini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.