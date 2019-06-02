Pokemon Go Artık Apple Watch'ı Desteklemeyecek

Dünyada milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen Pokemon GO oyunu artık Apple Watch desteği vermeyeceğini duyurdu. Oyunun geliştiricisi, oyuncuların Apple Watch'larını 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren uygulamaya bağlayamayacaklarını belirtti.

Pokemon Go, Apple Watch Desteğini Kesti

Pokemon Go'nun Apple Watch desteğini kesmesinin sebebinin Niantic'in 2018'de başlattığı Adventure Sync adlı özelliğinden dolayı olduğu söylenmekte. Adventure Sync özelliği oyunculara Pokemon Go oyunu açık olmasa bile seyahat ettikleri yerleri takip etme olanağı sağlamakta. Uygulama ayrıca verileri Apple Health veya Google Fit ile senkronize ettikten sonra, kullanıcılara haftalık bir fitness raporu sunmakta. Bu da oyuncuların daha fazla pokemon yakalamasını hedeflemekte.

Niantic'in destek sayfasın üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Adventure Sync, Eğitmenlere adımlarını izleme, Buddy Candy ve Yumurtaları kuluçkalama işlemlerini 2 ayrı cihaz yerine tek bir mobil cihazda yapma olanağı sağladığından eğitmenlerin oyunlarını artık 2'ye bölmeleri gerekmeyecek şekilde Adventure Sync'i oluşturmak için çalışıyoruz."

Adventure Sync'in sağladığı faydalar Apple Watch uygulamasının özelliklerine ve işlevselliğine çok benzer olduğu için Pokemon Go'nun aldığı karar mantıklı bir hareket olarak görülmekte.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce hiç Pokemon Go oynadınız mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!