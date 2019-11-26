Polisler, Boston Dynamics Robotlarını Görevde Kullandı

ABD’de Massachusetts Eyalet Polisi, adı açıklanmayan iki görevde Boston Dynamics’in robot köpeklerini kullandı.

Robot teknolojileri konusunda adından sıkça söz ettiren Boston Dynamics firması, bu defa da robot köpekleriyle gündemde. Ancak söz konusu robotlar, bu sefer hünerlerini sergiledikleri yeni videolarla değil de yer aldıkları kritik görevlerle dikkat çekti.

Business Insider’a göre, Boston Dynamics'in geçtiğimiz Kasım ayında güncellediği köpek robotları Spot ve SpotMini ABD’de Massachusetts Eyalet Polisi tarafından kullanılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda Boston Dynamics'ten kiralandığı belirtilen robot köpeklerin, 2 kritik polis görevinde kullanıldığı ifade edildi. Ancak görevlerin adı ve içeriği açıklanmadı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Massachusetts Eyalet Polisi Sözcüsü David Procopio, robot teknolojisinin tehlikeli görevlerde kolluk kuvvetlerine destek sağlayabileceğine vurgu yaptı.

Hali hazırda deneme aşamasında olan robot köpeklerin, insanlar tarafından yapılan bomba imha görevlerinde kullanılıp kullanılamayacağına yönelik araştırmaların devam ettiği belirtiliyor.