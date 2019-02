Popüler PC Oyunu 'Human: Fall Flat' Şimdi de Mobil Cihazlara Geliyor

No Break Games tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2016 yılında PC için piyasaya sürülen popüler oyun Human: Fall Flat, artık mobil cihazlara da geliyor. Bu güzel haberi, oyunun yayıncısı Curve Digital ile yayınladığı ARMA serisi, Payday 2 ve yakında gelecek olan Bloodstained: Ritual of the Night gibi oyunlarıyla tanıdığımız 505 Games arasında yapılan bir anlaşmaya borçluyuz.

Human: Fall Flat, fizik odaklı ve aynı zamanda çeşitli platform öğeleri de barındıran bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu, standart görünümü son derece düz ve tamamen beyaz bir insan şeklindeki Bob karakteri ile oynuyoruz. Bob karakterinin vücudunu farklı renklere boyayarak, ona farklı kıyafetler giydirerek oyunda onu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

Oyundaki amacımız ise Bob karakterine çeşitli objeleri kullandırarak her bir bulmacayı tamamlamak. Animasyonların yeterince iyi olmadığını söyleyebiliriz ki bu da aslında bulmacaları zorlaştırmak için kasıtlı olarak yapılmış bir şey. Ayrıca oyunda, oyunculara bulmacaları çözmeleri için ipuçları veren gizli öğeler de bulunuyor.

İnsanların ilgisini çeken ve büyük yankı uyandıran oyun, ilk olarak 2016’da PC için yayınlandıktan sonra 2017’de konsollar için de piyasaya sürüldü. Bu sayede 5 milyon satış adedine ulaşan Human: Fall Flat önemli bir başarı elde etti.

Yayıncı 505 Games, oyunun mobil versiyonunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz açıklamadı. Daha önce Terraria’nın mobil sürümü üzerinde çalışmış olan geliştirici Codeglue, şimdilerde Human: Fall Flat’ın mobil versiyonu için çalışmalarına devam ediyor.