Popüler Twitch Yayıncısının Geliri Dudak Uçuklatıyor

Eskiden profesyonel olarak “Halo” ve “Playerunknown’s Battlegrounds” oyunlarını oynayan, çeşitli turnuvalara katılan, son dönemde ise “Fortnite” oyununu oynayan ve Twitch’de tam zamanlı yayıncılık yapan Tyler “Ninja” Blevins, CNBC’ye oyun bağımlılığı ve kazandığı para hakkında açıklamalar yaptı.

Çevrimiçi platformlarda “Ninja” nikini kullanan Tyler Blevins, uzun zamandır devamlı olarak “Fortnite: Battle Royale” isimli oyunu oynuyor ve aynı zamanda Twitch’den yayınlıyor. Bu sayede Twitch kanalındaki takipçi ve abone sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Şu anda Ninja’nın Twitch kanalında 3,7 milyon takipçisi ve 150 binden fazla abonesi bulunuyor.

CNBC’ye verdiği röportajda oyun bağımlılığı ve oyunlar sayesinde ne kadar para kazandığı hakkında açıklamalarda bulunan Ninja, aylık ortalama 500 bin dolar kazanç elde ettiğini açıkladı. Bu gelirin büyük bir kısmını Amazon ve Twitch Prime aboneleri sayesinde elde ettiğini belirten Ninja, Twitch’in yanısıra Youtube, Instagram ve Twitter’da da çok sayıda takipçisi olduğunu ve bu platformlardan da bir miktar kazanç elde ettiğini söyledi. Ninja ayrıca, bu kadar büyük miktarda bir kazanç sağlamasının temel nedeninin, günümüzün en popüler oyunlarından biri olan Fortnite ile ilgili yayınlar yapması olduğunu düşünüyor.

Tyler '@Ninja' Blevins says he makes $500,000 a month playing video games. pic.twitter.com/jk9fvOiNZV — CNBC (@CNBC) 19 Mart 2018

Günümüzde Fortnite ve benzeri oyunların birçok gencin hayatını kötü yönde etkilediği ve sırf bu oyunları oynayabilmek için gençlerin okula gitmemeyi tercih ettiği söylendiğinde ise Ninja’nın gençlere mesajı “okulda kalın.” şeklinde oldu. Bu konudaki düşüncelerini paylaşan Ninja: “Noodles and Company’de çalışırken bir yandan üniversiteye gittim. Okula iyi bir şekilde devam ettim ve geleceğime odaklanıp hayatın akışı üzerinden çalışmaya devam ettim.” dedi ve “Çocuklar, her şeyi bırakıp video oyunlarına odaklanamazsınız. Şu anda çok rekabetçi bir kariyer yarışı var ve geleceğinizi güvenceye aldığınızdan emin olmak için ekstra zaman ayırmanız gerekiyor.” diyerek gençlere uyarılarda bulundu.

Ninja, oyun oynamanın aslında oldukça güzel bir şey olduğunu ancak sınırın aşılmaması gerektiğini belirtiyor ve oyunların hayatınızın odak noktası olması halinde, son derece olumsuz ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğinizi belirtiyor.