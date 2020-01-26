Porsche'den Hollywood Filmi Kalitesinde Taycan Reklamı

Elektrikli araba pazarına iyiden iyiye hazırlık yapan Porsche, 23 yıl sonra ilk defa Super Bowl (Amerikan futbolu ligi) için bir reklam filmi hazırladı. "The Heist" adıyla gelen reklamın çekim kalitesinin yanında Porsche'nin klasik araçlarını görebiliyoruz.

Porsche'nin hazırladığı reklam aslında çok karmaşık değil. Stuttgart'taki Porsche müzesinden Taycan'ı çalan bir hırsızla başlayan film, hırsızın peşine Porsche modelleriyle (ve bir traktör) polisin kovalamacasını ele alıyor. Reklam içerisinde Taycan'ı ön plana çıkarmayan Porsche'nin yine de başrol olarak bu modeli yansıttığını görebiliyoruz.

Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan spor otomobil üreticisi Porsche, yeni kitlelere hitap ettiklerini söyledi ve elektrikli arabaların değişimine vurgu yaptı. Porsche pazarlama direktörü Oliver Hoffmann açıklamasında “Porsche, Taycan ile elektrikli hareketlilik çağını müjdeliyor" ifadelerini kullandı.