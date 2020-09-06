POSTAL: Brain Damaged Duyuruldu, Eski Tarz Oynanış Sunacak

Halihazırda geliştirilmekte olan Postal 4: No Regerts dışında serinin yeni bir oyunu daha tanıtıldı. Eski tarz yapıya sahip POSTAL: Brain Damaged duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Running With Scissors, Hyperstrange ve CreativeForge Games tarafından geliştirilmekte olan POSTAL: Brain Damaged, ana Postal serisinin yan senaryolu bir oyunu olacak ve 2021 yılında PC (Steam) ve konsollar için çıkması bekleniyor.

POSTAL: Brain Damaged Nasıl Bir Oyun Olacak?

Yine POSTAL Dude rolünde olacağımız oyunda, ana karakterimiz sarhoş ve kendinden geçmiş haldeyken gözlerini kapattığında, kendisini sanrı gördüren, garip ve tamamıyla çarpık bir hayali dünyada buluyor. Tımarhane hastaları, seri katil nineler ve uzaylı yaratıklar ile çatışmaya gireceğimiz bir eski tarz ve yüksek oranda şiddet içerikli oynanış ile tımarhane ve Area 69 dahil birçok bölüm boyunca yeni mücadeleler ve aşina olduğumuz bir akış bizleri bekleyecek. Yani popüler kültüre, siyasilere ve modern toplumlara göndermelere yer verilecek.

POSTAL: Brain Damaged oyununda ayrıca nostaljik bir mühimmat yelpazesi de bulunuyor. Mesela çift namlulu tüfekten railgun silahına kadar birçok farklı silah kullanabilmek mümkün olacak. Ayrıca aynı eskiden olduğu gibi bir kediyi susturucu olarak kullanarak düşmanlarınızın canına okuyabileceksiniz.

POSTAL: Brain Damaged için yayınlanan duyuru fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz.