Potansiyel Aşı Üretimine Başlandı! İşte Açıklama

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. AstraZeneca isimli ilaç şirketi potansiyel aşı üretimine başladığı müjdesini verdi. Potansiyel aşı üretime başlandı. İşte detaylar.

AstraZeneca Potansiyel Aşı Üretiyor

İlaç şirketi AstraZeneca CEO'su BBC'ye verdiği demeçte, koronavirüs için potansiyel bir aşı üretmeye başlayacağını söyledi. İlaç çalışmaları halen devam etmekte ve aşı henüz bulunmadı. AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, firmanın ilacın etkili olduğu kanıtladığında talebi karşılayabilmesi için şimdiden doz yapmaya başlaması gerektiğini söyledi.

CEO açıklamasında şu cümlelere yer verdi: " Mümkün olduğunca hızlı olmak istiyoruz. Bu aşıyı şu anda üretmeye başlıyoruz ve sonuçlarımız geldiğinde aşıyı kullanmaya hazır olmalıyız. Tabii ki, bu kararla birlikte bir risk geliyor, ancak bu bir finansal risktir ve finansal risk aşının işe yaramamasıdır. "

AstraZeneca, iki milyar doz aşı sağlayabileceğini ve ilacı üretmekten kar elde etmek istemeyeceğini söyledi.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

4 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 167.410 oldu. Toplam can kaybı ise 4.630'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 602, toplam entübe hasta sayısının ise 265 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 131.778 olarak açıklandı.