Prey, Resident Evil 5 ve Dahası Bu Ay Game Pass Servisine Geliyor

Microsoft'un aylık Game Pass duyuruları devam ediyor. Geride bıraktığımız aylarda birbirinden kaliteli oyunlar servisin abonelerine sunulmuştu. Bu ay ile birlikte bu performans hiçbir kayıp yaşamadan devam edecekmiş gibi görünüyor. Yazılım devi yaptığı açıklama ile bu ay gelecek olan ilk oyunları duyurdu. Listede Monster Hunter: World, The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier, Life is Strange 2: Episode 2, Resident Evil 5 ve Prey gibi dikkat çekecek bir sürü oyun var.

Muhtemelen ilerleyen zamanlarda piyangodan yeni bir oyun veya oyunlar çıkacaktır ama halihazırdaki listemize yakından bir bakalım isterseniz.

The Golf Club 2 (11 Nisan 2019)

HB Studios tarafından geliştirilmiş olan The Golf Club 2, gelmiş geçmiş en büyük ve en dinamik golf oyunu olma özelliğini taşıyor. Tek başınıza oynayabileceğiniz kariyer modunun dışında, topluluk oluşturarak veya oluşturulmuş topluluklara katılarak düzenlenecek olan turnuvalarda diğer oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz.

Prey (11 Nisan 2019)

Dishonored serisi ile tanınan Arkane Studios, 2017 yılı içerisinde satışa sunduğu Prey ile farklı bir deneyimi oyunculara sunmuştu. Morgan Yu isimli bir karakteri yönettiğimiz oyunun konusu, Typhon isimli yeni bir düşman yaratık türü üzerine araştırmaların yapıldığı Talos I isimli uzay istasyonunda geçiyor. Yapılan deneyler sırasında yaşanan bir aksilik ise büyük bir felaketin başlangıcı oluyor; çünkü Typhon kontrolden çıkıyor. Oyuncular olarak yapmamız gereken şey ise senaryo boyunca bulacağımız silahları ve yaratık türünden elde edilen becerileri kullanarak, uzay istasyonundan mümkünse tek parça halinde kaçmak olacak. Ancak bu göründüğü kadar kolay değil. Neden mi? Typhon etrafta göreceğiniz nesnelerin şekillerini alabiliyor. Bir diğer deyişle, elinize alacağınız bir kupa esasında gerçekten bir kupa olmayabilir. Dikkatli olun.

Life is Strange 2: Episode 2 (14 Nisan 2019)

Hatırlayacağınız üzere Life is Strange 2 oyununun ilk bölümü de Game Pass servisine gelmişti. Bu ay da ikinci bölüm geliyor. Rules adı altında yayınlanmış olan devam bölümü, zorlu Kış mevsiminde devam edecek. Küçük kardeş Daniel'ın hastalığı giderek şiddetlendiği için aile büyüklerinin evine gitmeye karar verecekler. Bu karar, büyük kardeş Sean için aslında bir anlamda risk taşıyor olacak; çünkü aile büyüklerinin yan komşularının süper güçleri olduğuna inanan Chris Eriksen isimli bir oğulları var ve senaryo ilerleyişinde Sean ve Chris oldukça sıkı dost olacaklar. Sean de kardeşinin öğrettiği kurallara uyup uymadığını gözlemleyecek. Bakalım Daniel büyük sırrını saklama konusunda ne kadar başarılı olacak?

Monster Hunter: World (18 Nisan 2019)

Capcom tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmakta olan Monster Hunter: World, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu. Serinin beşinci ana oyunu olan Monster Hunter: World, beşinci filonun bir parçası olarak New World'e seyahat eden Hunter karakterinin rolünü veriyor bize. Yeni yaratıklar üzerinde çalışmalar yapmakta olan araştırma komisyonu, gönüllülerden daha fazla destek sağlamalarını istiyor. Bu bağlamda da oyuncular ister tek başlarına isterlerse de kooperatif olarak arkadaşlarıyla Astera adı verilen birincil harekat üssünde toplanıp zırh ve silahlar üreterek, erzak alarak ve çeşitli araştırma görevlerine atılarak araştırma komisyonunun beklediği desteği sunmaya çalışıyorlar.

The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier (18 Nisan 2019)

The Walking Dead: The Telltale Series - The Final Season ile kapanan Telltale Games tarafından geliştirilmiş olan üçüncü ana The Walking Dead oyunu olan A New Frontier, serinin önceki oyunları ile aynı tarzda hikaye anlatımı sunuyor. Her ne kadar ilk iki oyundan tanıdığımız Clementine karşımıza çıkıyor olsa da hikaye esasen Javier Garcia ve aile bireylerinin başından geçenleri anlatıyor. İkinci sezonun sonunda verdiğiniz karara göre Kenny veya Jane karakterinin de geri döndüğü The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier oyununda, yine ikinci sezonda doğmuş olan Alvin Jr. Also da büyük bir rol oynuyor.

Resident Evil 5 (25 Nisan 2019)

Resident Evil serisinin kronolojik olarak altıncı oyunu olan Resident Evil 5, Resident Evil 4 oyununun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Artık bir BSAA örgütünün kurucu üyelerinden bir tanesinden olan Chris Redfield, yeni ortağı Sheva Alomar ile Afrika topraklarına gidiyor. Hedef ise bir biyo-organik silahı karaborsada satmadan önce Ricardo Irving'i tutuklamak. Ne var ki bu iş o kadar da kolay olmayacak.