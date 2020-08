Prince of Persia Remake PS4 ve Switch için Listelendi!

Sürpriz bir şekilde Prince of Persia Remake ortaya çıktı. Bir perakendeci, oyunu PlayStation 4 ve Switch için listeledi. Jason Schreier da bu listelemenin gerçek olduğunu söyledi.

Oyuncular olarak uzun zamandır yeni Prince of Persia hasretiyle yanıp tutuşuyoruz desek yalan olmaz. En az yeni bir Splinter Cell oyunu kadar sabırsızlıkla bekliyoruz. Ubisoft geçtiğimiz aylarda yeni bir Prince of Persia duyurusu yapmıştı: Prince of Persia: The Dagger of Time. Ancak bu oyun, beklenin aksine sanal gerçeklik alanları için hazırlanan bir odadan kaçma oyunu. En az iki ve en fazla dört oyuncu ile oynanan Prince of Persia: The Dagger of Time, verilen görevleri yerine getirerek ve karşınıza çıkan bulmacaları çözerek zaman dolmadan çıkış yolunu bulma üzerine kurulu.

Ubisoft, Prince of Persia Remake Üzerinde Çalışıyor

Klasik bir Prince of Persia yerine böylesi bir oyun ile karşılaşmak elbette oyuncuların sinirlerini bozmuş ve sert tepkilere neden olmuştu. Ne var ki Ubisoft, beklentileri karşılayacak ayrı bir oyun üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor.

Guatemala menşeli perakendeci MAX, listelemesine PlayStation 4 ve Switch için Prince of Persia Remake oyununu dahil etti. Dahası ise Kasım ayı içerisinde çıkacağını da belirtmiş.

ResetEra forumlarındaki Schlorgan isimli kullanıcının gözüne takılan bu listelemeyi daha sonradan Bloomberg bünyesinde çalışmaya başlayan Jason Schreier, "Video oyun perakendecileri Ubisoft'un sürpriz duyurularını sızdırmayı kesinlikle seviyorlar." yorumu ile paylaştı. Bu paylaşımı da listelemenin gerçek olduğunu işaret ediyor ki bildiğiniz üzere Schreier, geçmişte Ubisoft oyunlarıyla hakkında doğru çıkan detaylar sızdırmıştı.

Video game retailers sure love leaking Ubisoft's surprise announcements https://t.co/3BP8pbgdBK — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2020

Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde yeni bir Ubisoft Forwared programı gerçekleştirilecek. Oldukça yüksek ihtimalle Prince of Persia Remake, bu program sırasında karşımıza çıkabilir. Her ne kadar PlayStation 4 ve Switch için listelenmiş olsa da PC ve Xbox One versiyonlarının da duyurusunu bekleyebiliriz. Gelişmeleri heyecanla takipte olacağız.