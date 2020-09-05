Prince of Persia Remake Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Bloomberg'den Jason Schreier'in açıklamasına göre Ubisoft, Prince of Persia'nın remake sürümünü Ubisoft Forward etkinliğinde duyuracak. Prince of Persia Remake tanıtım tarihinin belli olmasının hemen ardından oyuncular duyuru tarihini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Prince of Persia Remake duyuru tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Prince of Persia Remake Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Jason Screier, Triple Click Podcast serisinin yeni bölümünde Ubisoft'un Prince of Persia Remake sürümü üzerinde çalıştığını ve video oyununun yenilenmiş sürümünü Forward etkinliği esnasında duyuracağını iddia etti. Jason Screier tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ubisoft, birkaç hafta önce sızdırılan Prince of Persia Remake gibi bir dizi oyunu duyurmayı planlıyor" ifadeleri yer aldı.

Prince of Persia'nın yenilenmiş sürümü geçtiğimiz haftalarda PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformları için listelenmişti. Prince of Persia Remake çıkış tarihi ise Kasım 2020 olarak belirtilmişti. Durumun farkedilmesinin ardından kısa süre içerisinde video oyunu platformdan kaldırılmıştı. Bu durum, Ubisoft'un popüler video oyunu serisi PoP hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı.

Ubisoft Forward etkinliği 10 Eylül tarihinde Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak. Sızıntı söz konusu olduğunda güvenilir bir kaynak olan Screier'a göre 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Ubisoft Forvard etkinliği esnasında Prince of Persia Remake oyunu tanıtılacak. Hangi Prince of Persia video oyununun remake sürümünün yapılacağı ise henüz bilinmiyor.