Prince of Persia Yaratıcısı Yeni Bir Oyun için İstekli

Ubisoft cephesinde uzun zamandır sesi solu çıkmayan seriler arasında Splinter Cell daha çok ön planda olsa da unutulmaması gereken serilerden bir diğeri Prince of Persia. 2013 yılında satışa sunulan Prince of Persia: The Forgotten Sands sonrasında yeni bir ana oyun görebilmiş değiliz. Yani Splinter Cell serisi gibi Prince of Persia serisi de altı yıldır sessizliğini koruyor.

Fransız yayıncının bir planı var m bilmiyoruz. Prince of Persia ve Prince of Persia: The Sands of Time oyunlarının yaratıcısı Jordan Mechner kapıyı kapatmış değil. Mechner, Barcelona şehrindeki GameLab konferansında yaptığı konuşması sırasında bir kitap duyurusu yaptı. Orijinal Prince of Persia oyununun yaratılışı üzerine yazılmış bir kitap, oyunun geliştirilmesi aşamasında bizzat Mechner tarafından tutulan günlüklere dayalı olarak ortaya çıkartılmış. İlkbahar mevsiminde satışa sunulması hedeflenen kitabın yayıncılığını Stripe Press üstleniyor.

Kitabın duyurusu sonrasında ise seyircilerin arasından bir kişi son zamanlarda birçok klasik yapımın geri dönüş yaptığını söyledikten sonra Prince of Persia serisini diriltmeyi düşünüp düşünmediklerini sordu. Seyircinin eski oyunların HD Remaster versiyonlarını kastettiğini düşünen Jordan Mechner, bu soruya "O eski oyunları tekrardan oynamayı isterdim." cevabını verdi. Bu cevap üzerine aynı seyirci esasen serinin yeni oyunu ile ilgilenip ilgilenmediğini kastetmiş olduğunu söyleyerek sorusunu tekrarlayınca, aldığı cevap ise "Evet." oldu.

Açıkçası bu nesilde yeni bir Prince of Persia oyunu görmek gerçekten güzel olurdu, ama Ubisoft şu anda Tom Clancy's The Division 2, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Skulls & Bones ve Beyond Good and Evil 2 gibi oyunlarla meşgul. Bakalım gelecekte Prince of Persia ile ilgili bir gelişme yaşanacak mı? Gelişmeler için takipteyiz.