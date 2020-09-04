Prof. Dr. Esin Şenol: Salgın Kontrolden Çıkmış Durumda

Yeni tip koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Vatandaşların bir kısmının maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemesi neticesinde günlük vaka sayıları 1500'ü aşmış durumda. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ülkemizdeki vaka artışı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Prof. Dr. Esin Şenol'dan salgın açıklaması!

Prof. Dr. Esin Şenol: Salgın Kısıtlamaları İçin Geç Kaldık

Cumhuriyet Gazetesinden Sibel Bahçetepe'ye önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda. Çok sayıda belirtisiz ve belirtili enfekte kişi var. Bunların da yansımalarını göreceğiz. 2-4 hafta rakamlarda artış olacak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şenol, “Normalde ağır olgular dünyada baktığınız zaman yüzde 1’dir, bizde çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor toplumda virüs yükü çok yüksek. Bu da kişilerin çok fazla enfekte kişilerle karşılaştığını gösterir. Baktığınız zaman bireysel koruma kurallarına çok uyan insanlar bile enfekte olmaya başladılar, maskesini takıyor, evinden hiç çıkmıyor ama bir kere devlet dairesine gitmiş, bir kere bankaya gitmiş, bir kere yakınını acile götürmüş sonra kendisi enfekte olmuş ve bütün evde yaşayanları enfekte etmiş. Bu ciddi virüs ve enfeksiyon yükü anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Esin Şenol, "Bilimle yönetim bir türlü aynı masaya oturmuyor. Kısıtlama için çok geç kalındığını düşünüyorum. Hayatın anahtarı olmayan bütün alanlar, açılışlar, mitingler, toplu ibadetler hepsi iptal edilmeli. Nüfusun sosyal hareketliliği en çok neredeyse onu görüp, hangileri gereksiz onları yüzde 50 kısıtlamak lazım" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol açıklamalarına şu şekilde devam etti: