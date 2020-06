Project CARS 3 Resmi Olarak Duyuruldu

Bandai Namco Entertainment ve Slightly Mad Studios, Project CARS 3 duyurusunu yaptılar. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan serinin üçüncü oyunu, bu Yaz mevsiminde satışa sunulacak.

Project CARS 3 oyunundan ilk olarak 2018 yılının Aralık ayında haberdar olmuştuk. Üst Yönetici Ian Bell, henüz detay paylaşmamakla birlikte Project CARS 2 ile karşılaştırıldığında % 200 daha iki olacağını, fizik etkilerinin gerçekçiliğinden ödün vermeyeceklerini ve eğlencenin de elden bırakılmadığı simülasyon tarzı oynanış sunacağı söylemişti.

Project CARS 3 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Bugün Bandai Namco Entertainment ve Slightly Mad Studios tarafından duyurulan Project CARS 3, yepyeni bir kariyer ve Rivals modlarıyla gelecek. Her türden oyuncuya hitap edeceği söylenen oyunun kariyer modunun arabaları ve pistler açısından nihai bir tur olması hedefleniyormuş. On araba sınıfı boyunca aşama kaydedeceksiniz. Bu süreçte kazanacağınız deneyim puanları ile motor, egzoz ve süspansiyon dahil yeni geliştirme parçaları ve etkinlikler açacaksınız. Eğer belirli bir etkinliğe katılmak istemezseniz, oyunu oynayarak kazanacağınız krediler ile atlayabilmeniz mümkün olacak. Bununla birlikte her bir oyuncunun seçtiği asist ve zorluk seçeneklerine bağlı olarak ölçeklenebilir hedefler ve ödüller ile zorlu virajlar olacakmış.

Öte yandan hazır logo setlerinden bir tanesini seçebileceğiniz veya kendi logonuzu tasarlayarak kullanabileceğiniz bir araba özelleştirme sistemi olacak.

Rivals modu ise yeni asimetrik çok oyunculu mod olacakmış. Project CARS 2 oyunundaki topluluk etkinliklerinin kullanılacağı Rivals, günlük, haftalık ve aylık olarak yenilenecek olan meydan okumalar sunacakmış. Yeteneklere dayalı olarak bölümlere ayrılmış olan liderlik tablosundaki rakipleriniz ile mücadeleye gireceğiniz modda, deneyim puanı kazanarak üst sıralara çıkmaya çalışacaksınız.

Bu iki modun haricinde çok oyunculu mod da olacak ve kendi içerisinde üçe ayrılacak. Quick Play ile yetenek tabanlı eşleşme ile yarışlara katılabilecekken Scheduled Event, geliştirici tarafından oluşturulmuş etkinliler sunacak. Custom Lobby ise kuralları, hava koşullarını, arabaları ve pistleri kendinizin seçeceği bir deneyim sunacak.

Son olarak Shanghai ve Sao Paulo şehirlerinden iki yeni pistin de olacağı Project CARS 3, Project CARS 2 ile sunulan oynanışı daha da geliştirecek. Hareket bulanıklığının, kamera sarsıntılarının ve çarpışma efektlerinin daha da geliştirilmesi ile çok daha gerçekçi bir yarış deneyiminin bizleri bekleyeceği söyleniyor.

Project CARS 3 için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.