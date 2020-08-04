Project CARS 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bandai Namco Entertainment ve Slightly Mad Studios, Project CARS 3 sistem gereksinimleri hakkında bilgiler paylaştılar. Eğer oyunu bilgisayarınızda oynayacaksanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra, yeni fragman ve ekran görüntüleri yayınlanan Project CARS 3'ü ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz.

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen Project CARS serisi, yarış simülasyonunun önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Sunduğu oynanış dinamiklerinin yanı sıra pist ve araç zenginliği ile de dikkatleri üstüne çekmeye başlayan seri, yarış oyunu seven oyuncuların tercih önceliklerinde önemli bir yer edindi.

Project CARS 2 sonrasında, geçtiğimiz aylarda yapılan yeni duyurular ile Project CARS 3, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor. 28 Ağustos 2020 tarihinde çıkması beklenen devam oyunu için yeni bir fragman ve ekran görüntüleri yayınlandı. Dahası ise ön-siparişe açıldı ve sistem gereksinimleri de belli oldu.

What Drives You adı altında yayınlanan fragmana ve ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yeni Project CARS 3 Görüntüleri

Bandai Namco Entertainment yayıncılığında satışa sunulacak olan Project CARS 3, PlayStation, Steam ve Xbox mağazaları üzerinden ön-sipariş ile satın alınabiliyor. Oyunun Deluxe versiyonunu satın almanız durumunda üç gün erken erişim sağlayabilmenin yanı sıra, ek bir ücret ödemeden dört indirilebilir içerik sunacak olan Season Pass de bulunuyor.

Oyunun çıkış gününden itibaren 27 Eylül 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek bir Ignition Pack de oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu paketin içeriğinde dörder plaka stili ve yarış numarası, ikişer lastik, jant, desen ve birden fazla kıyafet ve kask tasarımları ile yarışçı, on logo ve yirmi de çıkartma bulunacak.

Project CARS 3 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Steam sayfası üzerinden açıklanan detaylara bakacak olursak, Project CARS 3 oyununu rahat bir şekilde oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en aşağı 3.5 GHz Intel Core i5 3450 veya 4.0 GHz AMD FX-8350 işlemci, 8 GB bellek ve NVIDIA GTX 680 veya muadili bir ekran kartının olması gerekiyor. Oyunun PC platformunda Valve Index, HTC Vive ve Oculus Rift için destek sunduğunu da söylemeden geçmeyelim. Tercihen sanal gerçeklik desteğiyle oynamayı düşünüyorsanız, o zaman NVIDIA GTX 980 veya muadili bir ekran kartına ihtiyacınız olacak.

Project CARS 3 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (+ Windows 7'nin belirli versiyonları)

İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 veya 4.0 GHz AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 680 veya muadili

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Direct X uyumlu ses kartı

İlave Notlar: VR veya üçlü ekran kullanımı için, GTX 980 veya muadili

Project CARS 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri