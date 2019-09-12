Project Resistance'ın İlk Detayları Ortaya Çıktı

Resident Evil serisinin yeni oyunu Project Resistance olacak. Bu haftanın başında duyurulmuş olan oyunun detayları Tokyo Game Show 2019 fuarının başlamasıyla paylaşıldı.

NeoBards Entertainment tarafından PlayStation 4, PC (Steam) ve Xbox One için geliştirilme aşaması devam eden Project Resistance, beş oyuncu ile oynanan, kooperatif ve rekabete dayalı oynanış mekaniklerini birleştiren asimetrik bir hayatta kalma oyunu olacak. Konuya göre, Umbrella deneylerinde kullanmak üzere dört kişilik bir grubu kaçırmış ve umutsuz durumlara sokarak korkuya karşı verdikleri tepkiler hakkında araştırma verisi toplama hedefindeymiş.

Her bir dörde karşı bir karşılaşmada Mastermind (Daniel Fabron) rolündeki bir oyuncu doğrudan temasa girmeyeceği dört afetzedenin kaçmalarına engel olmak için strateji kartları destesini kullanacak. Bu kartların her birinde güvenlik kamerası ağından faydalanmak, tuzaklar kurmak, tehlikeli yaratıkları çağırmak ve çevreyi yönetmek gibi özellikler var. Mastermind ayrıca yürüyen ölüleri kontrol etmenin yanı sıra Mr. X'in yerine de geçebilecek. Afetzedeler ise buna karşılık olarak kooperatif bir çalışma sergileyerek bir yandan hayatta kalmaya bir yandan da zaman dolmadan bulmacaları çözerek haritadan kaçmaya çalışacaklar.

Oyundaki her bir afetzedenin kendisine özgü yetenekleri olacak. Samuel Jordan eski bir boksör olduğu için yakın dövüş saldırıları konusunda oldukça yetenekli. January Van Sant usta bir bilgisayar korsanı olduğu için Mastermind'ın hareketlerini kısıtlamak adına kameraları bozabiliyor ve kartların ücretlerini artırabiliyor. Eskiden bir Umbrella araştırmacısı olan Valerie Harmon ise grubun kimyacısı olacak. Yakınlardaki eşyaları ve tehlikeleri işaretleyerek arkadaşlarının daha kolay bulmasını ve sınırlı bir süreliğine arkadaşlarının iyileşmesini sağlayabiliyor. Son olarak eskiden Raccoon Şehir Yangın Departmanı için çalışmış olan Tyrone Henry de aynı Samuel Jordan gibi yakın mesafeli çatışmalarda deneyimli bir eleman. Takım arkadaşlarının moralini yükseltmenin yanı sıra belirli bir süreliğine alınan hasarları asgari seviyeye çekebiliyor.

Önümüzdeki ayın ilk haftasında PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında kapalı bir beta testi düzenlenecek. Ancak katılımda bulunabilmek için PlayStation 4 kullanıcılarının Resident Evil Ambassador üyesi, Xbox One kullanıcılarının da Xbox Insider Program üyesi olmaları gerekiyor. 11 - 18 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıt yaptıran oyunculardan seçilenler 4 - 7 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kapalı beta testine katılımda bulunabilecekler.

Project Resistance ile ilgili yayınlanan videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz.