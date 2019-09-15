Project Resistance, Matt Walker'a Göre Seri İçin Tazeleyici Bir Soluk

Resident Evil serisinin yeni oyunu Project Resistance geride bıraktığımız hafta içinde duyurulmuştu. Resmi duyuru öncesinde sızdırılan ekran görüntüleri, birçok kişinin Resident Evil Outbreak File #3 geliyor hissiyatına kapılmasına neden olmuşsa da yapı olarak asimetrik bir hayatta kalma oyununun geliştirilmekte olduğunu öğrenmiştik.

Project Resistance oyunun duyuru fragmanı olumsuz yönde tepkiler aldı ve almaya da devam ediyor. Hayranların duydukları endişe Capcom firmasının dikkatini çekmedi değil. Capcom Üreticisi Matt Walker da Twitter hesabı üzerinden endişeleri bir nebze olsun dindirmek için Project Resistance odaklı açıklamalar yaptı.

"Project Resistance ile ortaya koyduğumuz fikirden memnun olmayan birçok insan gördük." yorumunda bulundu Walker ve devam etti. "İnsanların RE2 ve RE7'de sunulan o kaliteli ana deneyimin çok daha fazlasını istedikleri tamamıyla doğru. Bana göre - şirket olarak genişlemeye devam etmemiz ve insanların bizden beklediği deneyimleri iyileştirmeye ek olarak yeni bir oynanış sunmayı da denememiz lazım. Eğer aynı şeyi tekrar tekrar sunmaya devam edersek, insanlar yaptığımız şeye olan ilgilerini yavaş yavaş kaybedecekler. Project Resistance bunu yapmak için çok ilginç bir yöntem sunuyor."

Twitter gönderilerinin devamında oyunun türe dört elle tutunuyor olmasının yanı sıra, Matt Walker, kolaylıkla düşülebilecek olan bir hataya da düşülmeyeceğini de belirtiyor: "Geleneksel olmasa bile harika bir hayatta kalma-korku oyunu. Fikri mülkiyet ile ilişkili olup da özüne sadık kalmayan şeyler yaptığımızda kafa karıştırıcı olduğumuzu düşünüyorum ama neyse ki bu proje o hataya düşmeyecek."

Bildiğiniz gibi gerek Tokyo Game Show 2019 fuarı öncesinde ve fuar sırasında bazı şanslı oyuncular Project Resistance oyununu denemişti. Amerikalı oyuncular ise ay sonuna doğru deneme fırsatı bulacaklar ve Capcom da deneyen oyunculardan da geri dönüşler bekliyor. Bu konuya da dikkat çeken Walker, "Oynamış olan insanlardan samimiyetle geri dönüşlerini almaya çalışıyoruz, ki bizim durumumuzdaki bir yayıncıdan ender olarak görülebilecek bir şey. O geri dönüşe bağlı olarak bir projeden fantastik bir oyuna dönüşebilir." diyor.

Şimdilik bir çıkış tarihi olmayan Project Resistance, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor.