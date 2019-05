Project xCloud, Geliştirilme Sürecinde Yeni Bir Aşamaya Ulaştı

Oyuncuların herhangi bir zamanda herhangi bir yerde oyun oynamalarına olanak sağlamak isteyen Microsoft, bu bağlamda Project xCloud üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde duyurulmuş olan bu sistem, uzun zamandır Microsoft içinde test ediliyordu. Bununla birlikte, Inside Xbox programının geçtiğimiz Mart ayındaki bölümünde, canlı yayın sırasında bu sistem ile Forza Horizon 4 oyununun cep telefonunda oynanabildiğini görmüştük.

Bu sistemin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor. Ama bugün itibarıyla Project xCloud geliştirilme sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Phil Spencer, sistemin Take Home aşamasına geldiğini duyurdu.

Congrats to Project xCloud team for completing their takehome release. Excited to get feedback from our internal teams ahead of public trials later this year. pic.twitter.com/un1T8mg0d4