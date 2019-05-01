Project xCloud, Geliştirilme Sürecinde Yeni Bir Aşamaya Ulaştı

Oyuncuların herhangi bir zamanda herhangi bir yerde oyun oynamalarına olanak sağlamak isteyen Microsoft, bu bağlamda Project xCloud üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde duyurulmuş olan bu sistem, uzun zamandır Microsoft içinde test ediliyordu. Bununla birlikte, Inside Xbox programının geçtiğimiz Mart ayındaki bölümünde, canlı yayın sırasında bu sistem ile Forza Horizon 4 oyununun cep telefonunda oynanabildiğini görmüştük.

Bu sistemin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor. Ama bugün itibarıyla Project xCloud geliştirilme sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Phil Spencer, sistemin Take Home aşamasına geldiğini duyurdu.

Congrats to Project xCloud team for completing their takehome release. Excited to get feedback from our internal teams ahead of public trials later this year. pic.twitter.com/un1T8mg0d4 — Phil Spencer (@XboxP3) 1 Mayıs 2019

Peki nedir bu Take Home aşamasına ulaşılmış olmanın anlamı? Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, geliştirici ekipte yer alan personelin de Project xCloud sistemini test edebilecek olmaları anlamına geliyor.

Bildiğiniz gibi Phil Spencer bu sistemi iş seyahatleri sırasında mobil cihazlarıyla uzun bir süredir test ediyordu. Ulaşılan yeni kilometre taşı ile sistemi test edebilecek olan geliştirme ekibindekiler bu sayede artık geri dönüşler yapabilecekler. Bu geri dönüşler, bu yıl içerisinde başlaması beklenen genel testler öncesinde sistemin daha da iyileştirmesi için yardımcı olacaklar.

Project xCloud sisteminin genel testlerinin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir tarih verilmiş değil ama E3 2019 sırasında hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanın yanı sıra genel testlerin başlangıç tarihinin de açıklanacağını tahmin ediyoruz. En azından bir tarih aralığı verilebilirmiş gibi görünüyor.