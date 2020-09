PS Plus Collection Duyuruldu: PS5'e Özel! İşte Detaylar

PS4 oyunları PS5'e geliyor. Sony, aktif bir PS Plus üyeliğine sahip olanların PlayStation Plus Collection adı verilen kütüphaneye anında erişebileceklerini duyurdu. PlayStation Plus Collection'da hangi oyunlar var? İşte PlayStation Plus Collection'da olan oyunlar ve detaylar.

PlayStation Plus Collection Hangi Oyunlar Var?

PS Plus üyeliğine sahipseniz ve PS5'e geçiş yapmayı düşünüyorsanız PS5'de PlayStation Plus Collection kütüphanesi sayesinde pek çok oyuna herhangi bir ek ücret vermeden erişim sağlayabileceksiniz.

PlayStation Plus Collection'da şu oyunlar bulunmakta:

God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4: A Thief's End, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit: Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, ve Resident Evil 7.

Sony düzenlediği etkinlikte PlayStation Plus Collection kütüphanesinde bulunan oyunların zamanla değişip değişmeyeceğini açıklamadı. PlayStation Plus Collection'un Xbox Game Pass'e rakip olarak çıkarıldığı söyleniyor.

Sizler PlayStation Plus Collection hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!