Japon Analist Şaşırttı: PS5 300 Milyon Satar, Bilgisayarın Yerini Alır

Japon analist Norio Imanaka, PS5 en çok satılan oyun konsolu olacak iddiası oyun dünyasını karıştırdı. Analist, PS5'in Xbox ve Nintendo ile devam eden konsol savaşına son vereceğini ve bilgisayar oyunculuğunun yerine geçeceğini iddia etti.

Önümüzdeki 12 Kasım'da pazara çıkış yapması planlanan PlayStation 5'in (PS5) toplamda ne kadar satacağı tahmin edildi. Rakuten Securities Araştırma Enstitüsü baş analisti Norio Imanaka, PS5'in dünya çapındaki satış hacminin 5-6 içinde 200 ila 300 milyon adet olacağını tahmin ediyor.

PS5 en çok satılan oyun konsolu olacak iddiası

"PS5, tarihte en fazla satış rakamına ulaşan PS2'yi geçme potansiyeline sahip." ifadelerini kullanan analist, PS5 satış rakamının toplamda 600 milyona kadar tırmanacağını söylüyor. Imanaka, NBA hayranlarının Nike'tan ayakkabı istediği gibi, e-spor hayranlarının da PS5'i isteyeceğini ve bu nedenle e-spor maçlarında PS5 kullanılacağını iddia ediyor.

"E-spor yalnızca profesyonel oyuncular için değil aynı zamanda amatör sporcular ve hayranlar için de hızlı ve gelişmiş video işleme yeteneğine sahip bir donanım talep ediyor. Yüksek özellikli, düşük fiyatlı PS5 günümüz oyunları için büyük bir alternatif olacak. PS5, e-spor için Windows bilgisayar yerine uluslararası standart haline gelebilir."

Imanaka ayrıca Sony'nin yaklaşmakta olan yeni nesil konsolunun oyun endüstrisini sonlandırıcağını da söylüyor. "Sony; Microsoft ve Nintendo arasında uzun süredir devam eden konsol savaşını sona erdirecek PS5'e sahip" diyen analist, bu noktada Xbox ve Nintendo konsollarına şans tanımıyor.

En çok satan oyun konsolu hangisiydi?

Ayrıca 2000 yılında piyasaya sürülen PlayStation 2, tüm zamanların en çok satan oyun konsolu olarak birinci sırada yer alıyor. Dünya çapında toplam 157.68 milyon adet satan konsol, özellikle "Dragon Quest" serisiyle oyun dünyasında yeni bir dönem başlatmıştı. Peki ya siz 8299 TL satış fiyatına sahip PS5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sony'nin en yeni konsolu PS5 özellikleri ve diğer tüm detaylarını öğrenmek isterseniz, sizi şöyle alalım.