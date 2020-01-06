PS5 ile Birlikte Gelecek DualShock 5 İlk Kez Göründü

Yakın zaman önce Microsoft beklenen açıklamayı yapmış ve yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X tanıtımını gerçekleştirmişti. En büyük rakibi Sony tarafından da PlayStation 5 açıklaması beklenirken, bugün itibarıyla yeni konsolda kullanılacak kontrolör DualShock 5 için ilk görsel yayınlandı.

PlayStation ve Xbox rekabeti 2020 yılına taşınırken, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 dört gözle beklenmeye başlandı. Yeni özellikleri, daha güçlü donanımı ve birçok özel oyunu ile oyuncuların iştahını kabartan PS5 hakkında ilk ciddi söylentiler ise yayınlanmaya başlandı.

Daha önce Sony tarafından yapılan patent başvuruları ile PlayStation 5 ve DualShock 5 hakkında ilk görseller ortaya çıkmıştı. Tasarım aşamasından gelen görseller sonrasında bugün, DualShock 5'e ait olduğu iddia edilen ilk görsel yayınlandı.

Reddit üzerinde yapılan bir paylaşım sonrasında ortaya çıkan DualShock 5 görsellerinin gerçekliği ise oldukça yüksekti. PlayStation 5 geliştirici sürümünün hemen önünde çekilen görsellerin, bir oyun geliştiricisinin ofisinden geldiği anlaşılırken, DualShock 5 üzerinde göreceğimiz yeniliklerden bir kısmı da gün yüzüne çıkmış oldu.

DualShock 5'te dikkat çeken ilk değişiklik, kolun hemen ortasında yer alan ve DualShock 4'te dokunmatik olarak tasarlanan alandı. PS4 üzerinde çok kullanılmayan bu alanı ekrana çevireceği söylenen Sony'nin, ayrıca kolun arkasına yeni iki tuş koyacağı da belirtilmişti. Yeni tuşlar paylaşılan görsellerde görünmezken, kolun ana tasarımına dair birçok detay fotoğraflarla karşımıza çıkmış oldu.