PS5 ve Xbox Series X'in Ekran Kartı Detayları

2013 yılının Ekim ayından bu yana piyasada olan PlayStation 4, önümüzdeki senenin bu zamanlarında bayrağı PlayStation 5 konsoluna devretmiş olacak. Şimdilik yeni nesil konsol ile ilgili teknik anlamda pek fazla bir detay bulunmuyor ama yeni seneye girmemizden sonra, merak edilen detaylar artık yavaş yavaş paylaşılmaya başlanacaktır. Bizler resmi açıklamaları beklerken enteresan bir gelişme yaşandı. PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının grafik işlemcı birimlerinin detayları sızdırıldı.

Bahsi geçen sızıntı, halihazırdaki devam eden projelerin dahili testlerinin verilerinin depolandığı GitHub sitesinin veritabanında yaşandı. Digital Foundry tarafından da onaylanan bu sızıntı detaylara bakılırsa, PlayStation 5 konsolunun grafik işlemcisi sekiz çekirdekli Zen 2 mimarisine ve 2000Mhz hızında çalışan otuz altı Navi işlemci birimine sahip olacak ve saniyede 9.2 Teraflops gücünde olacak. Xbox Series X konsolunda ise yaklaşık 1700MHz hızlında çalışan elli altı Navi işlemcisinin bulunacağı ve 12.2 Teraflops gücünde olacağı söyleniyor.

Her iki konsolda da GDDR6 bellek kullanılıyor ama PlayStation 5 konsolunda 448GB/s ile 512 GB/s arasında değişen hız söz konusuyken bu değer Xbox Series X konsolunda 560GB/s olacakmış.

Bir diğer önemli detay ise PlayStation 5 konsolunda Gen 0, Gen 1 ve Gen 2 olmak üzere üç farklı modun bulunacakmış ve PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 oyunlarını oynarken sistem bu modlar arasında geçiş yapacakmış.

Eurogamer ve Digital Foundry, PlayStation 5 konsolunun fiyat ve performans olarak dengeli olduğunu ama 16 GB GDDR 6 ve 1 TB SSD ile yine de pahalı bir cihaz olduğunu söylüyor. Ancak rekabet ortamına bağlı olarak Sony cephesinin cihazın fiyatını rakibine göre daha düşük tutmaya çalışacağını düşünüyor.

Şimdilik ne Microsoft ne de Sony cephesinden bu gelişme ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Yapılır mı bilmiyoruz ama muhtemelen resmi detayları paylaşarak yapacaklardır beklenen açıklamaları. Gelişmeleri takipte olacağız.