P.T., Dreams Oyununun Betasına da Konuk Oldu

Oyuncular olarak bizler için unutulmaz olan birçok şey vardır. Hideo Kojima tarafından geliştirilmesine başlanmış ama tamamlanamadan iptal olan Silent Hills de bunlardan bir tanesi. Her fırsatta anılan proje, Dreams beta testinde de kendisine yer buldu. Twitter kullanıcısı sergeantbike, demonun bölümünü yeniden canlandırdı.

LittleBigPlanet serisinin geliştiricisi olan Media Molecule, halihazırda Dreams isimli yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Eğer herhangi bir aksilik olmaz ise bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Oynanış yapısı olarak, kullanıcıların hayal güçleriyle tasarımlar yapıp da bunları diğer oyuncular ile paylaşabilmelerine olanak tanıyan Dreams için 2018 yılının sonlarına doğru bir beta testi başlamıştı. Dün itibarıyla sona eren test sırasında, kullanıcılar hayal güçlerini konuşturdular. Bunların arasında bir tanesi vardı ki bizleri doğrudan geçmişe götürdü. Teste katılımda bulunmuş olan Twitter kullanıcısı sergeantbike, hesabı üzerinden etkileyici sayılabilecek otuz saniye civarında bir klip paylaşımında bulundu. Bu klipte, kullanıcının, P.T. demosunda gezindiğimiz bölümün Dreams betasında yeniden yarattığı versiyonu görülüyor.

Ortaya çıkan sonucun muazzam olduğunu söylesek, herhalde çok da yanlış olmaz. Demodaki bölümün hiçbir detayı atlanmamış. Koridordaki dijital saatten tutun da her ne kadar boş olsalar da duvarlardaki tabloların aynı sayıda ve aynı yerlerde olmaları, giriş kapısının sağındaki duvarın üzerindeki yazı, atmosferi destekleyen ses efektleri ve hatta radyodaki haber spikeri dahi unutulmamış. Tek fark ise tabii ki görsellik ama o kadar da olsun değil mi?

Eğer sonucu görmek istiyorsanız, aşağıdan bakabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, Lisa her an karşınıza çıkabilir!