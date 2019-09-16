PTT, Xiaomi Markalı Ürünleri Satmaya Hazırlanıyor

Sunduğu uygun fiyatlı ve performanslı ürünleri ile ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Xiaomi, ilginç bir iş birliğine imza attı.

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan PTT AŞ, TürkMi ile imzaladıkları anlaşma ile birlikte belirli şubelerinde Xiaomi markaları ürünlerin satışına başlayacak. İlk zamanlarda İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep şubelerinde ağırlıklı olmak üzere başlayacak olan bu proje, başlangıçta yüz civarında PTT şubesinde uygulamaya geçecek.

Şu an için Redmi Go, Redmi 6A, Redmi 7, Redmi Note 7 gibi akıllı telefonlarla birlikte Mi Band 3 akıllı bileklik ve 5,000 mAh ile 10,000 mAh'lik taşınabilir bataryalar satışa sunulacak. Konu hakkında açıklama yapan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, bu iş birliğini şu şekilde duyurdu;

“Kurumumuz ile TürkMi arasında yapılan iş birliği ile birlikte Xiaomi marka ürünlerinin resmi Türkiye garantili satışı işyerlerimizde başladı. Ürünlerin satışa sunulduğu işyeri sayımızın kısa süre içerisinde 100 noktaya ulaşmasını hedefliyoruz.”

Bu açıklama ile birlikte açıklama yapan TürkMi Genel Müdürü Onur Çon ise “PTT ile hayata geçirdiğimiz iş birliğimiz kapsamında İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki şubelerinde TürkMi stantlarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki beş ay içerisinde PTT’nin çeşitli illerdeki şubelerinde de TürkMi stantlarını faaliyete geçirerek, toplamda 100 noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.