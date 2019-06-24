PUBG Avrupa Ligi'nin İkinci Aşaması Başladı

Popüler battle royale oyunu PUBG ya da uzun adıyla PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS için düzenlenen Avrupa Ligi (PEL) ikinci aşamasına geçti.

PUBG Avrupa Ligi (PEL) ikinci aşamasında oyuncular arasındaki rekabet doruk noktasına çıkacak. Natus Vincere, G2 Esports, Team Liquid ve Faze Clan, birinciliğe ulaşmak için kıyasıya bir rekabete girişecek.

Turnuvadaki en başarılı 10 takım, 19-21 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşecek GLL Grand Slam: PUBG Classic'in 5 katılımcı pozisyonu için mücadele etmeye hak kazanacak.

G2 Esports’un Alman oyuncusu Braexco, "94 rakip öldürmeyle oyuncu tablosunun en üstünde bulunuyor. O kadar çekişmeli ki 2. ve 5. pozisyonlar arasında olan oyuncuların rakip öldürme sayıları sadece 3 rakiple birbirinden ayrılıyor (84-87 rakip öldürme)" dedi.

Oyuncular bu aşamada en iyi oyunlarını Avrupa’nın en popüler takımları karşısında kullanıyor.