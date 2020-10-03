PUBG Mobile DDoS Saldırısına Uğradı!

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından bir tanesi olan PUBG Mobile, dün geceden bu yana devam eden bağlantı kesintilerinin nedenini açıkladı. PUBG Mobile'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilere göre PUBG Mobile DDoS saldırısına (dağıtılmış hizmet reddi saldırısı) uğradı. Saldırı, PlayerUnknown's Battlegrounds'ın mobil sürümündeki tüm sunucuları etkiliyor. İşte PUBG Mobile tarafından yapılan açıklamanın merak edilen tüm ayrıntıları!

PUBG Mobile DDoS Saldırısına mı Uğradı?

PlayerUnknown's Battlegrounds mobil sürümünde oyun oynamak isteyen oyuncular, dün geceden bu yana zaman zaman bağlantı kesintisi sorunu ile karşılaşıyor. PUBG Mobile, oyunculardan gelen şikayetler doğrultusunda sosyal medya hesapları üzerinden konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Twitter, Facebook ve Discord üzerinden oyunculara ithafen yapılan bilgilendirmede sunucuların saldırı altında olduğunu ve saldırı engellenene kadar ara ara kesintilerin yaşanabileceğini söyledi.

PUBG Mobile yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, oyun sunucularına oyuncuların bağlantısının kesilmesine neden olan çeşitli DDoS saldırıları gerçekleştirildiğini, gerçekleştirilen saldırının hemen arkasından ekibin zaman kaybetmeden hareket geçtiğine ve sunuculara yönelik gerçekleştirilen saldırıları sonlandırmak için çalışmaların hız kesmeksizin sürdürüldüğüne yer verdi.

PUBG Mobile yetkililerince yapılan açıklamanın devamında, "Oyuncularımıza normal oyun deneyimini mümkün olan en kısa süre içerisinde vermeyi amaçlıyoruz. Bu duyuru ile birlikte hileleri önlemeye yönelik yakında yeni bir güncellemenin daha geleceğini de bildirmiş olmak istiyoruz" ifadelerine yer vererek yakın bir zamanda hileleri önlemek için yeni bir güncelleme geleceğinin müjdesini de verdi.

PUBG Mobile DDoS saldırısı ile ilgili daha fazla açıklama yapılmadı ancak ekibin kısa süre içerisinde tüm oyuncularını mağdur eden sorunu düzeltmesi bekleniyor. PUBG Mobile'ın resmi Discord sunucusuna katılarak veya PUBG Mobile'ın Twitter hesabını takip ederek gelişmeleri anbean takip etme imkanına sahip olabilir, sorunun düzeldiğinden anında haberdar olabilirsiniz.