PUBG Sezon 6.3 PC ve 6.2 Konsol Güncellemesi Detayları Belli Oldu

PUBG, PC güncellemesi 6.3’ün içeriklerinden olan ve Battlegrounds cephaneliğine son eklenen güçlü Panzerfaust’u duyurdu. Gelin hep beraber oyuna neler geldi yakından bakalım.

PUBG 6.3 PC Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Yeni silah, Karakin’e özel olarak eklendi ve etkili patlama özelliği ile ihlal noktalarını uzaktan yıkarken düşmana ciddi hasar verebilirsiniz. Panzerfaust PUBG’deki ilk geri tepme özelliği olan silah, bu yüzden ateşlemeden önce takım arkadaşlarınızın nerede durduğuna dikkat etmeniz gerekmekte. M249, Tommy Gun ve UMP-45'e dengeleme geldi.

Oyuncu Yardım Paketi’nde olan M249 güncellenmiş bir görünüme, ses efektlerine ve ek slotlara sahip olurken, mermi kapasitesi, hasar ve sabitlik özelliklerinde de azaltma mevcut. Tommy Gun tetik çekme gücü hızı, hasar gücünde artış ve sonunda kırmızı nokta ve holografik görüş ekleme imkanı ile güncellenmiş bulunuyor. UMP-45 ise hasar ve mermi hareket hızında bir yükselmeye kavuştu. Ayrıca 2019 Global Esports Kural Seti, 2020 yılı için de yenilendi.

PUBG 6.2 Konsol Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Yeni konsol güncellemesi ile birlikte gelenler PC güncellemesi ile gelen özelliklerle aynı. Konsol oyuncuları bu güncelleme sonrasında Cross Party Play özelliği ile tanışmakta. Böylelikle PS4 ve Xbox’taki konsol toplulukları birbirleri ile mücadele edebilmekte. Güncelleme Arcade mod ile beraber yeni oyun modlarını da getirmekte. Güncelleme 6.2 iki hafta önce PC sunucularında çıkışını yaptıktan hemen sonra PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için de aktif hale geldi.

Güncelleme 6.3 PC ve konsol sunucularına geldiğinde erişilebilir olacak. PC Test Sunucuları bugün açılacak. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan PUBG'yi cihazlarınıza indirebilirsiniz.