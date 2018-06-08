PUBG'ye Tek Kurşun Modu Geleceği Açıklandı

Oyun dünyasının en çok tercih edilen yapımlarının başında gelen PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUBG, War Mode ile oyuncularına yeni bir eğlence sunamaya hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamayla birlikte tek kurşunla öldürme modunun, 1 günlüğüne oynanabileceği söylendi.

Daha önce başka oyunlar için Battle Royale modları geliştirilen PlayerUnknown takma isimli oyuncunun önderliğinde Güney Koreli oyun stüdyosu Blue Hole tarafından geliştirilen PUBG, çıkışının hemen ardından milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Yakaladığı popülerlikten sonra Steam üzerindeki neredeyse her rekoru kırmayı başaran oyun, başka yapımcıları da harekete geçirmiş ve onlarca Battle Royale tarzında oyun geliştirilmesine ön ayak olmuştu.

En popüler oyunların başında gelmesine karşın ücretsiz olarak yayınlanan Fortnite’ın Battle Royale moduyla oyuncuların karşısına çıkmasının ardından hızlı bir oyuncu kaybı yaşamaya başlayan PUBG, farklı oyun deneyimleriyle kitlesini heyecanlandırmak için uğraşmaya başlamıştı. Bu çabalardan bir tanesi olan ve PUBg oyuncularına kısa süreliğine yeni oyun modları sunan “kısa süreli etkinlikler”, tek kurşun moduyla geri döndü.

PUBG’nin yapımcısı Blue Hole, yaptığı resmi açıklamayla birlikte 10 – 11 Haziran tarihleri arasında oynanabilecek olan War Mode’da, oyuncuların rakiplerini tek bir kurşunla egale edebileceklerini söyledi. Oyuncuların hepsinin 4x dürbüne sahip Karabiner 98 Kurz, tabanca, bir el bombası ve ghillie giysisi sahibi olacaklarını söyleyen stüdyo, tek kurşunla yere devrilmek yerine direkt ölüneceğini dile getirdi.

Ölen oyuncuların her 40 saniyede bir geçen uçakla tekrar oyuna dönebilecekleri ve 150 puan toplayan ilk oyuncunun War Mode’u kazanacağı ifade edildi. Yeni modun Steam üzerinden yapılacak güncellemeyle oynanabileceği hatırlatılırken, güncellemenin içerisinde geliştirilen yeni anti-hile sisteminin de yer aldığı söylendi.