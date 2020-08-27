Putin'den İkinci Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda ilk koronavirüs aşısının tescillendiği bilgisini açıklayan Putin, ikinci koronavirüs aşısı hakkında yeni bir açıklama yaptı. İşte Putin tarafından yapılan ikinci koronavirüs aşısı açıklaması.

Putin: Rusya'nın Eylül'de İkinci Bir Kovid-19 Aşısı Olacak

CNN Türk'ün aktardığı habere göre Putin, Rusya'da geliştirilmekte olan ikinci Kovid-19 aşının gelecek ay hazır olacağını belirtti. Putin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat Eylül'de hazırlanmış olacak, bunun üstünde Novosibirsk’teki Vektor enstitüsü çalışıyor."

Preparat hazır ilaç anlamına geliyor. Vladimir Putin ilk tescillenen koronavirüs aşısı hakkında da aşı uygulanmasının ardından kızının ateşinin 38.4 dereceye kadar çıktığını, ikinci günse 37 dereceye indiğini söyledi. Aşının 21 gün sonra yapılan ikinci dozunun uygulanmasından sonra da kızının ateşinde biraz yükselme olduğunu belirten Putin, "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor." dedi.

Aşının uygulanmasının ardında Putin'in kızında koronavirüse karşı antikor oluştuğu aktarıldı.