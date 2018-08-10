Qualcomm'a 700 Milyon Dolar Yatırım Şartı

Çip sektörünün lider şirketlerinden Qualcomm, Tayvan’ın antitröst yasalarına uymadığı gerekçesiyle önümüzdeki beş yıl içinde Asya ülkesine 700 milyon dolar yatırım yapmak zorunda kalacak.

ABD’li işlemci devi Qualcomm, geçtiğimiz yıl Tayvanlı antitröst regülatörleri ile yaptığı anlaşmaya aykırı davranmış ve 773 milyon dolarlık astronomik bir cezaya çarptırılmıştı.

Tayvan Adil Ticaret Komisyonu, Ekim 2017'de Qualcomm’un yedi yıl boyunca mobil işletim piyasasındaki konumunu istismar ettiği ve gerekli patentleri lisanslamayı reddettiği gerekçesiyle şirkete yüklü bir fatura çıkarmıştı.

Komisyon ile yeniden masaya oturan Qualcomm, söz konusu cezayı nakit olarak ödemek yerine Tayvan’a yatırım yapacak. Ülkeye beş yıl içinde 700 milyon dolarlık yatırımda bulunacak olan şirket, bu parayı yerel üniversitelere, 5G teknolojilerine ve üretim tesislerine aktaracak. Ayrıca Tayvan’daki birçok start-up’ı da finanse edeceği öğrenilen Qualcomm, Asya ülkesinin ekonomisine muazzam bir katkı sağlayacak.

Şu anda ABD, Avrupa Birliği ve dünyanın diğer bölgelerinde de benzer sorunlarla mücadele eden şirket, ayrıca birçok patent ve telif hakkı davasının merkezinde yer alıyor. Apple, geçtiğimiz yıl Qualcomm‘a 1 milyar dolarlık haksız rekabet ve telif hakkı davası açmıştı.

Qualcomm Finans Direktörü George Davis, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Apple’ın yeni iPhone modellerinde Qualcomm yerine Intel marka modem kullanacağını açıklamıştı. Davis’in açıklamaları Apple tarafından doğrulanmadı, ancak bunun gerçekleşmesi Qualcomm’un ciddi bir gelir kaybı yaşamasına neden olabilir.

Son olarak ABD hükümeti, yonga üretiminde dünya lideri olan Çinli Broadcom’un, iletişim sektöründeki en büyük rakibi Qualcomm’u satın almasını “ulusal güvenlik” endişeleri sebebiyle engellemişti.