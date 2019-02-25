Qualcomm Kablosuz Hızlı Şarj Teknolojisini Duyurdu

MWC 2019 etkinliği kapsamında yeni teknolojilerini tanıtan Qualcomm, artık kablosuz hızlı şarj teknolojisini sunabiliyor. Hem güvenilir hem de hızlı şarj desteği sağlayabilen bu şarj standı kullanıcıları kablo derdinden kurtaracak.

Qualcomm tarafından geliştirilen yeni şarj pedi teknolojisiyle birlikte cihazlarınızı kablosuz ve hızlı şarj edebileceksiniz. Aynı zamanda Qi teknolojisine de bağlı kaldıklarını duyuran Qualcomm, bu şekilde kullanıcıların güvenliğini koruduğunu söyledi. Yani kullanıcıların cihazları şarj oluyorken fazla ısınma veya performans gibi bir dertleri olmayacak.

Yeni Teknolojiyi İlk Kullanan Xiaomi

Hem hızlı şarj hem de Qi teknolojisinin korunmasına büyük önem gösterdiklerini ifade eden ABD'li üretici, şarj pedlerinin her iki teknolojiyi de destekleyeceğini ve bu anlamda kullanılabilirliğinin artacağını söyledi. Ayrıca ilk defa Xiaomi tarafından kullanılan kablosuz hızlı şarj teknolojisi, şirketin yeni amiral gemisi Mi 9 ile satışa sunulacak.

Pek çok teknoloji firmasıyla anlaşma halinde olan ve hızlı şarj için yoğun çaba sarf eden Qualcomm'un ilk aşamada güzel yorumlar aldığını söylemek mümkün. Ancak bu teknoloji yüzünden yaşanabilecek herhangi soruna karşı büyük risk alan ABD'li şirketin, 2019 içerisinde kablosuz hızlı şarjı yaygınlaştırmak istediğini belirtmek gerekiyor.