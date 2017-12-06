Qualcomm Snapdragon 845 Duyuruldu!

Qualcomm ve müşterilerinin bir araya gelerek yeni ürünlerini tanıttıkları Snapdragon Technology Summit (Snapdragon Teknoloji Zirvesi) bugün başladı. Duyurulan ürünler arasında en dikkat çekeniyse hiç kuşkusuz yeni mobil işlemci Snapdragon 845 oldu.

Halihazırda amiral gemisi Android telefonların çoğunda kullanılan Snapdragon 835’in devamı niteliğinde olacak ve yine amiral gemilerini hedefleyecek olan Qualcomm Snapdragon 845’e dair merak edilen kimi detaylar da yine etkinlik sırasında paylaşıldı. Snapdragon 845’lerin amiral gemisi telefonların yanı sıra “Always Connected PC” olarak adlandırılan Windows tabanlı kimi bilgisayarlarda da kullanılabileceği söylenenler arasında yerini alırken, Çinli telefon üreticisi Xiaomi şimdiden yeni akıllı telefonlarında Snapdragon 845 kullacağını açıkladı.

Snapdragon 835’te olduğu gibi yine 10nm teknolojisiyle üretileceği belirtilen yeni işlemcinin, beklenenin aksine TSMC tarafından değil Samsung Foundry tarafından üretileceği de kaydedildi. 2018 yılının ikinci finansal çeyreğinde piyasadaki telefonlarda yerini almaya başlaması beklenen işlemcilerin, arttırılan tek çekirdek performansıyla Snapdragon 835’ten çok daha iyi performans vereceği şimdiden kesinleşti.

Henüz işlemciye dair teknik detaylar hakkında bilgi verilmezken, yenilenen termal performans, grafik işlemcisi ve dahili modemiyle Qualcomm Snapdragon 845’in yeni nesil akıllı telefonların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı da belirtildi.