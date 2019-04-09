Qualcomm’un Yeni Çipleri, Uygun Fiyatlı Telefonları Geliştirecek!

Uygun fiyatlı telefonlar da artık gelişmiş, seçkin özelliklere sahip olacak!

ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, Salı günü yeni Snapdragon 730, 730G ve 665 çiplerini tanıttı. Bu çipler, ileri seviyedeki ve orta seviyedeki telefonlar için tasarlandı. Yani Samsung’un Galaxy S10 serisi gibi 'ultra-premium' seviyedeki seçkin cihazlara hitap etmiyor. Bu çiplerin gelişi şu anlama geliyor, yeni bir telefon almak için 1.000 dolar (yaklaşık 5.690 TL) ve üzerinde harcama yapamayan insanlar, uygun fiyatlı telefonlar satın almalarına rağmen cihazlarında artık gıpta ile baktıkları ileri teknolojili özelliklere sahip olabilecekler.

Qualcomm Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Kedar Kondap, "Gelişmiş yapay zeka (AI), mükemmel oyun deneyimi ve gelişmiş kamera yeteneklerini, geniş yelpazedeki bir cihaz kitlesine olağanüstü performansla getiriyoruz." diye konuştu.

Qualcomm'un Snapdragon 6 ve 7 serisi, özellikle Çin gibi yerlerde gelişmiş, seçkin özellikleri daha uygun fiyatlı telefonlara getirmeyi amaçlıyor. Birçok insanın yeni bir telefon için büyük paralar harcama imkanı olmuyor fakat aslında herkes telefonunda güçlü bir kamera, gelişmiş bir yapay zeka (AI) ve diğer gelişmiş özelliklerin bulunmasını istiyor.

Yeni Çipleri Kullanan Modelleri Yakında Göreceğiz

Snapdragon 7 serisindeki çipler, 'ultra-premium' seviyesinin bir alt seviyesinde yer alan ve 'premium light' olarak adlandırılan ileri seviyedeki telefonlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Snapdragon 6 serisindeki çipler ise orta seviyedeki cihazlarda kullanılacak.

Yeni işlemciler, kısa süre sonra piyasaya çıkarılacak olan Galaxy Note 10 gibi cihazlarda yer almayacak. Bunun yerine Motorola, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi markaların nispeten daha uygun fiyatlı telefonlarında kullanılabilir olacak. Örneğin 300 dolar (yaklaşık 1.700 TL) fiyat etiketine sahip olan yeni Moto G7’de, geçtiğimiz yaz tanıtılan Snapdragon 632 işlemcisi kullanılıyor.

Qualcomm, yeni çiplerin 2019 yılının ortalarından itibaren telefonlardaki yerlerini alacağını söylüyor.