Quantic Dream, Bu Yıl Birçok Sürpriz Duyuru Yapacak

Geçtiğimiz seneye kadar Sony için önemli bir koz olan Quantic Dream, yaptığı açıklama ile artık PlayStation konsollarına özel oyun geliştirmeyeceğini duyurmuştu. Zaten üzerinden çok geçmeden de Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human, Epic Games Store üzerinden PC kullanıcılarıyla buluşturulmuştu. Bizlere birbirinden kaliteli hikayeler barındıran oyunlar sunan geliştirici stüdyonun sıradaki yapımı elbette merak ediliyor. Şimdilik sıradaki proje gündeme getirilmiş değil ama bu sene için bir takım sürprizlerin bizleri beklediği söyleniyor.

Şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Quantic Dream Kurucusu ve Üst Yöneticisi David Cage, biraz gecikmeli de olsa yeni yıl kutlamasında bulundu. 2019 yılının muazzam bir yıl olduğunu dile getiren Cage, 2020 yılının çok daha heyecan verici olacağını ve hayranlar için fazlaca sürprizleri olduğunu da sözlerine ekledi. Paylaşımın sonunda ise dikkat çekici bir cümle var: "Ve 2020 yılında hiç olmadığı kadar aykırı olun!"

Ok, I'm late... but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq — David Cage (@David__Cage) 14 Ocak 2020

Bu cümlede Detroit: Become Human ile ilgili yeni bir duyurunun ilk işareti verilmiş olabilir. Bir hatırlatma yapmak gerekirse, 2018 yılının sonunda, Reddit üzerinden gerçekleştirilen bir AMA (Bana Bir Şey Sor) seansı sırasında devam oyununa konusu dillendirilmişti. Bildiğiniz gibi Quantic Dream devam oyunu yapmayı hiçbir şekilde tercih etmiyor ama David Cage, Detroit: Become Human dünyasında anlatabilecekleri çok fazla hikaye olduğunu dile getirmişti. Bu detayı hesaba katacak olursak, yıl içerisinde oyun ile ilgili bir indirilebilir içerik duyurusuyla karşılaşabilecekmişiz gibi görünüyor.

Quantic Dream stüdyosu ek içerik konusuna yabancı değil aslında. Heavy Rain için Madison Paige karakterini yönettiğimiz The Taxidermist adında bir ek içerik yayınlanmıştı.