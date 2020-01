Quantic Dream, Bu Yıl Birçok Sürpriz Duyuru Yapacak

Geçtiğimiz seneye kadar Sony için önemli bir koz olan Quantic Dream, yaptığı açıklama ile artık PlayStation konsollarına özel oyun geliştirmeyeceğini duyurmuştu. Zaten üzerinden çok geçmeden de Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human, Epic Games Store üzerinden PC kullanıcılarıyla buluşturulmuştu. Bizlere birbirinden kaliteli hikayeler barındıran oyunlar sunan geliştirici stüdyonun sıradaki yapımı elbette merak ediliyor. Şimdilik sıradaki proje gündeme getirilmiş değil ama bu sene için bir takım sürprizlerin bizleri beklediği söyleniyor.

Şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Quantic Dream Kurucusu ve Üst Yöneticisi David Cage, biraz gecikmeli de olsa yeni yıl kutlamasında bulundu. 2019 yılının muazzam bir yıl olduğunu dile getiren Cage, 2020 yılının çok daha heyecan verici olacağını ve hayranlar için fazlaca sürprizleri olduğunu da sözlerine ekledi. Paylaşımın sonunda ise dikkat çekici bir cümle var: "Ve 2020 yılında hiç olmadığı kadar aykırı olun!"

Ok, I'm late... but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq