Rage 2'de Eğlenceli Hileler Yapabileceksiniz

Eski oyunların vazgeçilmezleri arasında hileler vardı. İlk olarak orijinal Doom oyununda birinin 'idkfa' yazması ile ortaya çıkan hile akımı, o zamandan sonra oyunların birer parçası haline gelmişti. Bu kodlar sayesinde, bütün silahları açmaktan tutun da silahlarımızın cephanelerini sınırsız yapmaya, duvarların içinden geçmeye kadar her şeyi yapabiliyorduk. Sopn zamanlarda oyunlarda çok fazla hile görebiliyor olsak bile Rage 2, bizlere o eski günleri yeniden yaşatacakmış gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi oyunu sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile satın alanlara He's on Fire kodu verilecek. Bu kod sayesinde ünlü seslendirmen Tim Kitzrow, Rage 2 oyununa dahil olacak. Eğer oyunun Deluxe sürümünü alırsanız, artı olarak üç hile kodu daha gelecek ve bu kodları He's on Fire ile doğrudan kullanabileceksiniz. Ne var ki, kodlar bu kadarla sınırlı değil. Açıklama yapan Bethesda, çok daha fazla hile kodunun olduğunu duyurdu. Bu kodlar, esasında herkese açık olacaklar; ama Rage 2 oyununun standart sürümünü almışsanız, erişim sağlamak için biraz uğraşmanız gerekecek.

Bethesda tarafından verilen bilgiye bakılırsa, bu hile kodlarına erişim sağlamak için harita üzerinde denk geleceğiniz Wasteland Wizard (Çorak Arazi Sihirbazı) size yardımcı olacak. Wasteland Wizard adı verilen bu karakter esasında bir yaratık olmalarına karşın düşmanınız olmayacaklar. Oynayışınız sırasında kazanacağınız oyun içi krediler ile bu arkadaşı bulup, hile kodlarını satın alabileceksiniz.

Hilelerin oyuna daha fazla renk katacağını söylememiz gerek. Mesela Son of Thor kodu sayesinde karakteriniz elektrikli hale gelecek ve düşmanlar size fazla yaklaştıklarında çarpılacaklar. Klegg Support ise Klegg Clayton karakterini sizin müttefiğiniz yapacak. Bu karakterin senaryo boyunca canımızı epey sıkacağını düşünecek olursanız, bir nevi hediye olabilir. Git Gud ise muhtemelen birçoğunuzun hoşuna gidecek bir hile olacak; çünkü, tüm düşmanlarınızı tek bir vuruşta bertaraf edebileceksiniz.

Son olarak, Amerikan menşeli yayıncı, Rage 2 oyununun çıkışı sonrasında daha fazla hile kodunun ekleneceği söyledi. Bakalım id Software ve Avalanche Studios ne tür hile kodları düşünüyor. Bilhassa Avalanche Studios eskileri yad etmeyi seven bir stüdyo olduğu için, nostaljik hilelerle de karşılaşacağımızı düşünüyoruz.