RAGE 2 İçeriği Rise of the Ghosts için Tarih Belirlendi

İlk duyurulduğunda Ağustos ayı içerisinde yayınlanması beklenen RAGE 2 genişletme paketi Rise of the Ghosts, Twitter üzerinden yapılan paylaşım ile Eylül ayına kaydırılmıştı. Yeni bir bildiri yayınlayan Bethesda Softworks, içeriğin tarihini 26 Eylül 2019 olarak duyurdu.

Rise of the Ghosts, ana senaryonun akabinde geçecek. The Authority topluluğundan yakamızı kurtardığımıza sevinmeye fırsat bulamadan bu defa da Ghosts çetesiyle baş etmeye çalışacağız. Bu çeteyi ilk oyundan tanıyoruz. Authority Wars sonrasında ortadan kaybolmuşlardı ve bertaraf oldukları düşünülüyordu. Ancak görünüyor ki durum hiç de öyle değilmiş. Iris isimli tuhaf bir kadın ile karşılaşmışlar ve bu kadın, dediği her şeyi yapmaları neticesinde güç ve zaferi bahşedeceğinin sözünü vermiş. Yıllar süren beyin yıkama ve deneyler sonucunda Nanotrite becerileri kazanmışlar. Şimdi ise bölgeyi ele geçirmek niyetindeler.

Ghosts çetesinin dönüşüyle oyuna yeni bir hikaye eklenecek. Bunun yanı sıra Overgrown City isimli yeni bir bölge, Feltrite Laser Launcher isimli yeni bir silah, Void isimli yeni bir beceri ve Ghost Motorcycle isimli yeni bir araç da Rise of the Ghosts ile gelecek diğer yenilikler olacaklar.

Genişletme paketi PlayStation 4, PC ve Xbox One için 26 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak. Eğer Deluxe sürüm sahibiyseniz, ek bir ücret ödemeden bu pakete erişim sağlayabileceksiniz.