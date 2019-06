RAGE 2'nin İlk Genişletme Paketi Rise of the Ghosts, Bu Yıl Geliyor

RAGE 2 hiç şüphesiz bu senenin en ilgi çekici oyunlarından bir tanesi oldu. Sunduğu aksiyon ile sıkılmadan oynayabildiğimiz oyun, id Software ve Avalanche Studios tarafından geliştirilmişti. E3 2019 fuarındaki Bethesda konferansında da RAGE 2 için yayınlanacak olan ilk genişletme paketinin fragmanı yayınlandı.

Rise of the Ghosts paketinden aslında RAGE 2 oyununun çıkışı öncesinde yayınlanan içerik yol haritası ile haberdar olmuştuk ama yeni fragman ile içeriğini görme fırsatımız da oldu. Ghosts esasında ilk RAGE oyununda Nicholas Raine ile karşılaştığımız ilk haydut çeteleriydi. Korkusuz, akıllı ve çevik olan bu haydutlar yeni oyun için yayınlanacak olan genişletme paketi ile geri dönecekler.

Rise of the Ghosts, ana senaryonun sonrasındaki bir zamanda geçecek ve The Authority sonrasında haritayı kontrolleri altına almaya çalışacaklar. Ne var ki, son gülen iyi gülecek.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz duyuru fragmanında, devasa kum solucanları gibi yeni düşman türleri, yeni silahlar, yeni bir motosiklet de dahil olmak üzere yeni araçlar ve yeni bir mekanik kıyafet gibi yenilikler de göreceğiz. Ayrıca yeni hile kodlarının da geleceğini söylemeden geçmeyelim.

İyi seyirler!