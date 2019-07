RAGE 2'nin Rise of the Ghost Genişletme Paketi Eylül'e Kaydırıldı

Avalanche Studios ve id Software ortak yapımı olan RAGE 2, PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Orijinal oyunun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçen devam oyunu her ne kadar eğlenceli bir oynanış sunuyor olsa da ne yazık ki bekleneni verebilmiş değil. Bunun üstüne bir kötü haber de ilk genişletme paketinden geldi. Önümüzdeki Ağustos ayında yayınlanması beklenen Rise of the Ghosts, Eylül ayına kaydırıldı.

Rise of the Ghosts genişletme paketinden ilk olarak Mayıs ayı içerisinde yayınlanan içerik yol haritası sayesinde haberdar olmuştuk. Oyunun özel sürümlerine sahip oyuncuların ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri, sahip olmayan oyuncuların ise bağımsız olarak alabilecekleri Rise of the Ghosts, ilk duyuruya göre önümüzdeki ay satışa sunulacaktı.

RAGE 2 için yayınlanan son güncelleme sonrasında, oyunun Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşımda hem güncellemenin detaylarına değinilirken hem de bahsi geçen genişletme paketinin Eylül ayına kaydırıldığı görülüyor.

Update 2 is bringing the heat with new ways to play (OMG NG+??), new features, and new fixes. Read up on all the details! pic.twitter.com/EC5mXT2iaF — RAGE 2 (@rage) 25 Temmuz 2019

Şimdilik net bir çıkış tarihi verilmemiş olan Rise of the Ghosts genişletme paketi ana senaryonun sonrasındaki bir zamanda geçecek. İlk oyundan tanıdığımız Ghosts çetesiyle yeniden karşılaşacağımız yeni hikayede, The Authority sonrasında bölgeye egemen olmaya çalışan çeteyle mücadeleye girişeceğiz. Buna bağlı olarak yeni görevlerin olacağı pakette aynı zamanda yeni bir bölge, yeni bir silah ve yeni bir yetenek de olacak.